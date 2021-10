Twee rivaliserende kookboekenprijzen betekent goed nieuws voor de liefhebber

Wordt De bijbel van de Indiase keuken het Gouden Kookboek 2021? Of Toko Lo, of toch een van de andere vijf genomineerde boeken voor de jaarlijkse kookboekenprijs van de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB)? Op 4 november is de feestelijke bekendmaking van de winnaar, als opmaat van de Kookboekenweek die loopt tot en met 14 november.

De kookboekhandel in Amsterdam. Beeld Studio V

En als De bijbel van de Indiase keuken het niet wordt, niet getreurd, dan maakt dat boek nog altijd kans op een van de prijzen en awards die het onlineplatform Food and Friends dit jaar in het leven heeft geroepen. Op 27 oktober maakt de jury haar nominaties bekend en tegelijkertijd is dat het startschot voor de publieksprijs. Iedereen kan online een stem uitbrengen op zijn favoriete boek en ontvangt in ruil daarvoor een e-magazine met een proefje uit alle 61 ingezonden boeken. Op 16 november is de eveneens feestelijke bekendmaking van de winnaars.

Schroeilucht

Dat klinkt een beetje naar twee rivaliserende feestjes en dat is ook zo, want in de keuken van de kookboekenprijzen is in de afgelopen jaren een en ander aangebrand en de schroeilucht is nog steeds niet helemaal opgetrokken. Sinds 2007 was er de jaarlijkse kookboekenverkiezing gekoppeld aan de Kookboeken7daagse, georganiseerd door Fusina Verloop, die zich met haar eenmansbedrijf De Wonderneming inzette voor de promotie van kookboeken in Nederland. In 2017 kwam daar het Gouden Kookboek van de CPNB bij en werden beide prijzen uitgereikt. Het jaar erop was er alleen nog het Gouden Kookboek met de kookboekenweek georganiseerd door de CPNB.

Begin 2019 kondigde de CPNB een nieuwe koers aan met meer aandacht voor boeken in het algemeen en wat minder voor specifieke genres als poëzie, spiritualiteit, geschiedenis en dus ook kookboeken. In een interview in Boekblad zei Eveline Aendekerk (directeur sinds 2018) ‘niet de juiste tools in handen te hebben’ voor een op kookboeken gerichte campagne en op zoek te zijn naar ‘nieuwe ouders’ voor de Kookboekenweek. ‘Maar’, zei ze erbij, ‘we zullen de Kookboekenweek nooit zomaar uit onze handen laten vallen.’

Signaal

Dat was voor Marije Benink, oprichter van Food and Friends, het signaal Fusina Verloop te benaderen en het Kookboek van het Jaar te (her)introduceren, samen met een publieksprijs en awards voor beste kookboekenvormgever en beste kookboekenfotograaf. Intussen bleek de CPNB de droomouders voor haar kookboekenprijs en -week nog niet te hebben gevonden, dus gaat dat ook gewoon door.

Voor de organiserende partijen is het, zacht gezegd, geen ideale gang van zaken. Fusina Verloop is nog altijd not amused over de handelwijze van de CPNB rond de overname van haar prijs, die in haar ogen onbehoorlijk en onrechtmatig is geweest. Volgens Aendekerk, die pas daarna bij de CPNB is aangetreden, is de campagne overgekocht en is Verloop daarvoor betaald.

Dubbel feest

Voor de kookboekenliefhebber lijkt het vooral dubbel feest. Mochten de nominaties van de twee onafhankelijke vakjury’s elkaar behoorlijk overlappen, dan weet je als koper dat die boeken er in ieder geval toe doen. Als de nominaties stevig uiteenlopen, is het alleen maar leuker. Wanneer de nominaties en bekroningen een soort gids vormen die aanstipt welke kookboeken kwalitatief goed en interessant zijn, zoals Aendekerk het omschrijft, dan zijn er in dat geval twee gidsen die ieder een boeiend traject over het kookboekenterrein hebben uitgezet.

Of na dit jaar zowel het Kookboek van het Jaar als het Gouden Kookboek blijft bestaan, of dat een van de twee organisaties er nu definitief met prijs vandoor gaat, is afwachten. Kookboeken blijven onverminderd populair; in 2020 is de verkoop met bijna 10 procent gestegen. ‘Daar dragen dit soort prijzen en de Kookboekenweek aan bij’, aldus Aendekerk. Misschien dienen zich nog nieuwe ouders aan bij de CPNB en wellicht is met goede bemiddeling co-ouderschap ook nog een optie.