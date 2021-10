Twee nostalgische novellen verkennen de grens tussen leven en droom

Beeld Van Oorschot

Wat is het verschil tussen dromen en leven? En wie bepaalt wat werkelijk is? Schrijver Martin Michael Driessen (Rivieren, De heilige) vertaalde twee meanderende, nostalgische novellen van de Oostenrijkse schrijver en dichter Alexander Lernet-Holenia (1897-1976), verschenen onder de titel Baron Bagge/Mona Lisa.

In mooi, licht archaïserend Nederlands (‘temeer daar’, ‘weshalve’) lezen we hoe een baron tijdens een veldtocht in 1915 de liefde van zijn leven ontmoet, om er vervolgens achter te komen dat de gelukzalige episode zich in zijn hoofd heeft afgespeeld. Na jaren kan hij nog steeds niet geloven wat hem is overkomen, ‘tenzij ik ervan uitga dat het leven net als de dood slechts een droom is’. Dat blijkt een effectieve strategie.

Met de hoofdpersoon in ‘Mona Lisa’ loopt het minder goed af, al ziet hij dat zelf anders. In het atelier van Leonardo da Vinci vangt een jonge Fransman een glimp op van het onvoltooide meesterwerk. De aanblik drijft hem tot wanhoop en waanzin: deze vrouw is van vlees en bloed, ze kán niet dood zijn. De schilder weet beter, maar doet geen poging hem tot rede te brengen. De jongeman zal toch niet naar hem luisteren; voor hem is de waan allang werkelijkheid.