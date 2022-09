Twee Nederlanders leiden nu de klassieke muziektempels van Keulen

Louwrens Langevoort, intendant van de Philharmonie (links) en Hein Mulders, intendant van de Kölner Oper. Beeld Els Zweerink

Louwrens Langevoort (65) heeft een droombaan. Niet alleen omdat hij elke dag wel een concert kan horen in de Philharmonie in Keulen, waar hij intendant (artistiek én zakelijk directeur) is. Hij kan op een maandag, als het voor publiek gesloten is, ook gewoon bij het aangrenzende Museum Ludwig naar binnen lopen. ‘Jullie willen een foto bij de Dom? Een beetje cliché misschien. Op het dakterras van het Ludwig heb je in ieder geval het mooiste uitzicht.’ En zo lopen we langs hoogtepunten uit de moderne kunst, zonder ook maar een suppoost te zien.

‘We’ wil zeggen: Langevoort, de fotograaf, de journalist en Hein Mulders (59), die vanaf het dakterras zijn nieuwe appartement in het centrum aanwijst. Want na de Philharmonie is ook de opera van Keulen in handen gekomen van een Nederlander. Mulders was tot deze zomer intendant van het Aalto-Theater in Essen, waar hij verantwoordelijk was voor zowel de opera en de concertzaal als het orkest. Zaterdag opent hij zijn eerste Keulse seizoen met de grootse en grootschalige opera Les Troyens van Hector Berlioz.

‘Ik heb alles zelf geprogrammeerd en bedacht, op twee titels na: die stonden al min of meer vast zonder dat er verder iets voor was georganiseerd of gecast’, zegt Mulders trots. ‘Terwijl ik ook nog mijn werk in Essen af moest maken. Ik heb me echt kapot gewerkt.’

Met twee landgenoten aan de leiding van de grootste muziekinstituten, lijkt Keulen een Nederlandse culturele kolonie. Maar weet de Nederlandse muziekliefhebber wel wat de stad te bieden heeft? Dat kan beter. Dus praten Langevoort en Mulders ons graag bij.

Louwrens Langevoort: ‘De politieke ondersteuning van cultuur in Nederland vind ik bij de beesten af.’ Beeld Els Zweerink

‘In een normaal jaar zijn er in de Philharmonie 450 concerten, en dat in één zaal’, zegt Langevoort als we in zijn werkkamer in de Philharmonie zitten. Op een tv-scherm is te zien hoe het Gürzenich Orchester, tevens de vaste partner van de opera, aan een opname werkt (Bruckners Derde symfonie). Het orkest staat onder leiding van François-Xavier Roth, een van de interessantste en meest begeerde dirigenten van het moment. Hoewel het museum deze maandag dicht is, is er ’s avonds in de Philharmonie wel een concert – vanzelfsprekend.

Dit gebouw, geopend in 1986, geldt als een van de meest geslaagde ‘ronde’ concertzalen. Langevoort: ‘Het is zowel een concertzaal als een opnamestudio. De grootste kwaliteit is datgene wat je niet ziet. De akoestiek is werkelijk perfect. Hoewel gebouwd voor de twee symfonieorkesten – het WDR (de Westdeutscher Rundfunk, red.) Sinfonieorchester en het Gürzenich – kun je bijna alle soorten muziek hier brengen. Je ziet van alle 2100 zitplaatsen en 100 staanplaatsen het podium goed, waardoor het contact tussen publiek en performer optimaal is. Het publiek omarmt de musici als het ware.’

Jaarlijks worden er 450 concerten gehouden in de Philharmonie. Beeld Els Zweerink

Ook is er volop opera in de stad. In een jaar zonder coronalockdowns zijn er tegen de 130 voorstellingen. Alleen, pijnlijk puntje, voorlopig nog niet in de Kölner Oper zelf. Het gebouw aan de Offenbachplatz, in 1957 geopend, is nu al ruim tien jaar slechts met een bouwhelm te bezoeken. In de week voor het interview heeft de WDR een documentaire (‘een tragedie in meerdere akten’) uitgebracht met de veelzeggende titel Das Trauerspiel der Kölner Oper: Ein Sanierungs-Desaster. Het verhaal gaat over verborgen gebreken (beton, elektra), dubieuze financieringen en een gebrek aan regie.

Een schatting van de gezamenlijke kosten voor de verbouwing en het tijdelijke onderkomen: meer dan een miljard euro.

Hein Mulders: ‘Ik heb niks in de hand wat de renovatie van de opera betreft. Ik ben die twee beren die broodjes smeren en ik kijk ernaar.’ Beeld Els Zweerink

Daar kan Hein Mulders (bril, baardje, Bussumse herkomst) niks aan doen. Hij is er ook pas net – aangesteld door het stadsbestuur, voor een termijn van vijf jaar, zo gaat dat hier. ‘De voorstellingen vinden nu plaats in het Staatenhaus, aan de oostkant van de Rijn’, zegt Mulders. ‘Het verschil met een echt theater is dat je daar alle techniek op- en af moet bouwen. Je kunt niet zomaar verschillende opera’s in een week door elkaar spelen en repeteren, wat voor Duitse operahuizen heel typerend is. Dat beperkt enorm. Door met verschillende zalen te werken, een brede en een diepe en nog een voor kindervoorstellingen, kunnen we dat systeem toch een beetje na-apen.’

Langevoort (Groninger, kort dasje, pretogen): ‘Omdat het aan de andere kant van de rivier was, was er eerst een soort aversie tegen onder de bevolking. Iedereen vond het ver, terwijl het gewoon de brug over is.’

Mulders: ‘Maar we spelen hier nu sinds 2015, nu weet men het wel. Eerder werd er ook in een voorstad gespeeld die vrij ver weg was, en in die tent bij het Hauptbahnhof waar ze nu musicals doen.’

Langevoort: ‘Daar hoorde je dan de auto’s voorbijkomen. Het grootste drama was dat Heins voorganger overal in de stad wilde spelen, maar er niet aan gedacht had dat als je ergens anders speelt, je nieuwe schijnwerpers nodig hebt, een hele infrastructuur.’

De entree van de Philharmonie in Keulen. Beeld Els Zweerink

Mulders: ‘De opera is een wederopbouwmonument. Mooi is niet het woord dat ik ervoor zou gebruiken, wel indrukwekkend.’

Langevoort, die in de jaren negentig ook drie seizoenen in de Kölner Oper werkte: ‘De zaal zelf vind ik wel heel fraai, met al die hangende balkonnetjes. Op dat moment was het state-of-the-art. Maar net voor de opening hadden ze een paar miljoen wegbezuinigd, ten koste van de Untermaschinerie: alles wat op het podium zou moeten bewegen, heeft eerst niet gefunctioneerd.’

Mulders: ‘Als de opera weer opengaat, zullen veel van de bezoekers zeggen: je ziet niet zoveel nieuws. De podiumtechniek en elektra zijn nieuw, de orkestbak is vergroot. Achteraf gezien was nieuwbouw veel makkelijker geweest. Heel veel steden met een theater uit de wederopbouw staan nu voor zo’n mammoetoperatie. In Düsseldorf zijn ze verstandig, daar gaan ze op een andere plek een nieuw theater neerzetten en blijven ze tot die tijd in het oude spelen.’

Het plan is nog altijd om de opera in september 2024 te openen. Mulders lacht als een boer met kiespijn. ‘Het plan is er. Ik bereid me voor op alles, maar ik heb niks in de hand wat de renovatie betreft. Ik ben die twee beren die broodjes smeren en ik kijk ernaar.’

Natuurlijk is er veel kritiek, maar één ding staat niet ter discussie: dat Keulen de opera – en cultuur in het algemeen – nodig heeft. Mulders: ‘Kunst ist Bildung hier: er heerst het besef dat je je ontwikkelt door kunst. In Duitsland heeft ieder gat een orkest en heeft de stad er geld voor over.’

De tijdelijke locatie van de opera in het Staatenhaus. Beeld Els Zweerink

Langevoort: ‘In Nederland zit de cultuur toch ergens in een gek hoekje, het verloren hoekje. De cultuur speelt zich ook heel erg af in de Randstad. De politieke ondersteuning in Nederland vind ik bij de beesten af. Je bent het rijkste land ter wereld en alleen bezig orkesten samen te voegen. Je kweekt kritische burgers met cultuur. Je ziet nu wat je krijgt als je dat weghaalt. De cultuur verdwijnt, het populisme groeit.

‘Keulen trekt jaarlijks 290 miljoen uit voor cultuur, en dan komt er ook nog geld vanuit Düsseldorf (de hoofdstad van de deelstaat, red.). De deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW) en Nederland zijn ongeveer even groot, met beide bijna 18 miljoen inwoners. Hier in NRW hebben we 32 orkesten en tien operahuizen. Als je dan ziet wat er in Nederland over is, is dat absurd.’

Mulders: ‘Correctie: zestien operahuizen. Alsof we in Assen en Leeuwarden een opera zouden hebben. Ik heb ze niet geteld, maar in heel Duitsland zijn het er meer dan tachtig, waarvan sommige samenwerken.’

Langevoort loopt naar de kast en haalt een boek tevoorschijn van de Deutsche Bühnenverein, jaargang 2022. Plof. Hier staan ze allemaal in. Meer dan 1.200 pagina’s.

Toch moet ook in Keulen, met meer dan een miljoen inwoners de vierde stad van Duitsland, de politiek bij de les blijven, zeker in tijden van corona, energiecrisis en oorlog. Langevoort, die al sinds 2005 in Keulen ‘Geschäftsführer’ van de muziek is, werkte daarvoor in onder andere Brussel (Munt), Salzburg (Festspiele), Hamburg (Staatsoper), Enschede (Reisopera), Leipzig en Berlijn. Volgens blokfluitvirtuoos Erik Bosgraaf, die in Keulen woont, is Langevoort er een meester in om de politiek voor de muziek te interesseren. Klopt dat? ‘Ja, je moet mensen laten zien wat je doet. Elke vier jaar nieuwe politici, dat is veel werk, maar ik vind het ook leuk. Er zijn ook leuke politici.’

Mulders: ‘Óók leuke, haha.’

Hoe gaan de beide Nederlanders met elkaar om?

Langevoort: ‘Zeer vriendelijk, collegiaal.’

Mulders: ‘Louwrens is een grote raadgever, hij weet precies wie je waarvoor moet hebben in de politiek.’

Langevoort: ‘De wie-is-wie-vraag. Waar staan ze voor, wat denken ze dat ze doen en wat doen ze werkelijk.’

Het Staatenhaus in Keulen, waarin de Opera wegens de verbouwing van het onderkomen op de Offenbachplatz tijdelijk is ondergebracht. Beeld Els Zweerink

Naast de grote instituten kent Keulen ook een weelderige ‘freie Szene’. De stad heeft een reputatie op het gebied van barokmuziek, met het nog altijd actieve Concerto Köln als grootste ensemble, en vele groepen voor eigentijdse muziek, zoals Ensemble Musikfabrik, Ensemble Garage en Ensemble Handwerk. Het is deels een erfenis van het naoorlogse muziekleven, toen Keulen een van de hoofdsteden werd van de muzikale avantgarde die af wilde rekenen met het besmette verleden.

Het was de stad waar componist Karlheinz Stockhausen en tal van andere nieuwlichters rondliepen. Wie het café van het Funkhaus bezoekt, wordt op die bloeiende periode gewezen met op een scherm steeds veranderende beelden van grootheden als Bruno Maderna, John Cage en andere muziekpioniers.

Langevoort: ‘Je merkt nog steeds dat er een traditie is die uit die tijd komt. Het is een beetje een souvenir. Ik ben heel trots op het nieuwemuziekfestival Acht Brücken dat ik in 2011 heb geïnitieerd, met concerten door heel de stad. Er is veel waardering voor die nieuwe muziek. Dat wil niet zeggen dat je de zalen er altijd mee vol krijgt, integendeel.’

Mulders: ‘Was dat vroeger niet net zo?’

Langevoort: ‘Toen zaten er nog veel minder mensen! Maar er is veel energie, daar gaat het om.’