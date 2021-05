Twee freelance journalisten dagen uitgever DPG Media, eisen tot 388 duizend euro

Het logo van DPG Media op het redactiegebouw in Antwerpen. Beeld BELGA

De zaak is aangespannen door Hans Teunissen en Peter Nicolai. Teunissen is redacteur bij de regionale krant De Gelderlander. Volgens de NVJ is hij per artikel gemiddeld drieënhalf uur bezig, voor 60 euro. Dat komt neer op 17 euro per uur, ongeveer net zoveel als de andere eiser verdient. Peter Nicolai is fotograaf bij de regionale dagbladen BN De Stem en de Provinciale Zeeuwse Courant. Een opdracht die tweeënhalf uur kost, levert hem 42 euro op.

De twee ervaren freelancers eisen met terugwerkende kracht een ‘billijke vergoeding’ voor alles dat ze sinds 2015 hebben gedaan voor DPG Media. Ze verzoeken de rechter uit te gaan van 60 euro per uur. Hun claims, opgeteld 85 duizend tot 388 duizend euro, zijn gebaseerd op de in 2015 ingevoerde Wet Auteurscontractenrecht, die freelancers beter beschermt tegen machtige werkgevers.

DPG Media heeft bijna de helft van de Nederlandse dagbladenmarkt in handen. Het heeft de afgelopen jaren honderden miljoenen winst gemaakt – in 2020 was de winst 178 miljoen euro. Het steekt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ, en de eisers dat de uitgever freelance journalisten ‘aanmerkelijk minder’ betaalt dan werknemers met een contract.

Minimumtarief

Iedereen moet volgens de vakbond ‘een vergoeding ontvangen die past bij de waarde en professionaliteit van zijn of haar werk’. Voor journalisten in loondienst is dat geregeld – in de cao – maar voor freelancers niet, constateert Bruning. De NVJ probeert er al jaren iets aan te doen, maar de uitgever geeft ‘slechts in zeer beperkte mate gehoor aan onze klachten’, zegt hij.

De algemene minimumtarieven voor freelancers zijn volgens DPG Media afgelopen jaar verhoogd naar 22 euro per uur, 50 procent boven vergelijkbare cao-schalen. Zakelijk directeur Bart Verkade betreurt dat de NVJ - die inzette op 32 euro per uur - ‘eenzijdig heeft besloten gesprekken af te breken’ en naar de rechter te stappen.

Verkade stelt dat Teunissen en Nicolai tot vorig jaar niet hebben geklaagd over hun verdiensten. ‘Ik ben ervan overtuigd dat ze billijke tarieven hebben ontvangen.’ De zakelijk directeur wijst erop dat de eisers werkten voor kranten met een kleine oplage: een Zeeuwse editie en de editie De Liemers van De Gelderlander, waarvan respectievelijk 12 duizend en 8 duizend exemplaren worden gedrukt. ‘Deze twee vragen een vergoeding die zelfs hoger ligt dan wat grote landelijke dagbladen exemplaren betalen. Dat is echt te veel.’

50 procent hoger

Het is de tweede keer dat freelancers een zaak aanspannen tegen DPG Media, eigenaar van onder andere de Volkskrant, Trouw, Het Parool, het AD en veel regionale kranten. Eind 2019 oordeelde de kantonrechter dat twee andere freelancers van regionale dagbladen recht hadden op een 50 procent hogere vergoeding. Die zaak draaide om enkele artikelen en foto's, nu gaat het om jaren werk.

DPG Media beschouwt ook de nieuwe claims als individuele zaken, beklemtoont Verkade. ‘Maar als dit voor iedere freelancer zou gelden, kost het ons tientallen miljoenen per jaar. ‘In die vorige rechtszaak heeft de rechter al vastgesteld dat het voor regionale dagbladen moeilijker is om investeringen terug te verdienen dan voor landelijke kranten. Dat weegt mee, bij het vaststellen van tarieven.’

Landelijke kranten zijn tot nu toe buiten schot gebleven in dit soort procedures. Zij betalen freelancers veelal hogere vergoedingen dan regionale dagbladen.