Twee brallende advocaten zullen de ongelijkheid wel even oplossen in satirische voorstelling ‘Recht’ ★★★☆☆

Roland Haufe (links) en Phi Nguyen in ‘Recht’ van De Veenfabriek. Beeld Isabelle Renate la Poutré

Deze avond in de club is het zover. Twee advocaten, brallerige types, strak in het pak, hebben een glaasje te veel op en besluiten ter plekke de complete wereldproblematiek op te lossen. Het moest maar eens afgelopen zijn met die ongelijkheid. Met uitstekend zicht op de paaldanseres gaan ze aan de slag.

Recht is een nieuwe satirische (en cynische) muziektheatervoorstelling van Joeri Vos bij De Veenfabriek. Het is het tweede deel in een reeks, na Krant over de journalistiek. Nu over de vraag: waarom is alles zo oneerlijk verdeeld in de wereld? De grap is dat twee extreem bevoorrechte mensen deze vraag proberen te beantwoorden. De advocaten (smakelijk gespeeld door Phi Nguyen en Roland Haufe met kakkineuze accenten) krijgen van ‘de firma’ de opdracht om een speech te schrijven voor de viering van het 75ste jubileum van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Maar al snel vragen ze zich af: is er nog wel iets te vieren?

Dat levert mooie, absurdistische scènes op. Onder aanvoering van opzwepende muziek (Bastiaan Woltjer) van de band in de club worden beschonken conversaties over internationaal recht en confirmation bias hogere kunst. Hoogtepunt is het moment waarop Nguyen met één been op de dansvloer het extreem gecompliceerde grensconflict tussen Venezuela en Guyana probeert uit te leggen.

Niki Verkaar in ‘Recht’ van De Veenfabriek. Beeld Isabelle Renate la Poutré

Maar alle smakelijk opgediende clichés en stereotypen worden uiteindelijk te weinig onderuitgehaald. De danseressen (Niki Verkaar en Milena Haverkamp) en androgyne band geven wel een vage tegenkleur: kunst tegenover het platte geblaat van de mannen. Maar daarmee krijgen ze nog geen tegenspraak. Dat is het cynische aan Recht, dat daarmee een beetje op ramptoerisme lijkt.