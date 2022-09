Twee aandachtstrekkers op het Nederlands Film Festival – en nog even over die film met Harry Styles

Fedja van Huêt en Thekla Reuten in Narcosis.

Dag Bor, je wil het allereerst over de openingsfilm hebben: Zee van tijd.

‘Klopt, we kunnen niet om die film heen. Het mooiste plekje op het Nederlands Film Festival is immers weggelegd voor die openingsfilm. Ik wil nog niet al te veel prijsgeven, wat ik wel kan zeggen: Zee van tijd is een rouwdrama en doet wat-ie beoogt. Als kijker ga je absoluut mee in de emoties van de hoofdpersonages. Het verhaal draait om een stel dat tijdens een lange zeilreis over de oceaan hun kind verliest. Dat leed voel je.

‘De film bestaat als het ware uit twee delen, die door elkaar worden verteld. We zien het jonge stel tijdens die bewuste zeilreis en maken ook mee hoe het ze decennia later afgaat. Er zijn wat mij betreft twee dingen aan deze film interessant. Ten eerste is de cast uitstekend; de acteurs weten de emoties ijzersterk over te brengen. Het jonge koppel wordt gespeeld door Sallie Harmsen en Reinout Scholten van Aschat, het oudere koppel – inmiddels geen stel meer – door Elsie de Brauw en Gijs Scholten van Aschat. Ook wel fascinerend om te zien, een echte vader en zoon die die rol delen. Hoewel Elsie de Brauw totaal niet lijkt op Sallie Harmsen, stoort dat geenszins. Toch een beetje de magie van film.

‘Wat ik daarnaast sterk vind, en dat doet regisseur Theu Boermans heel goed, is dat het proces van rouwverwerking op drie manieren wordt verbeeld. We zien aan de ene kant de oude filmpjes van het stel uit de jaren tachtig, met het kind op de boot. Daar krijg je een loodzwaar gevoel van, wetende dat het allemaal misgaat. Daarnaast is er een uitermate gestileerde toneelvoorstelling ín de film, echt zo’n onheilsstuk. Je kunt als kijker denken: is dit niet een beetje too much? En toch werkt het verrassend goed in zo’n film, die op zichzelf dan weer de derde verbeelding is van het leed. Ja, geslaagde openingsfilm dus, Zee van tijd.’

Welke film springt verder in het oog?

‘Dat is Narcosis, waarmee het NFF tevens de Nederlandse inzending van de Oscars vertoont. Dit is een debuutfilm van Martijn de Jong en gaat óók over rouw. Toch wel opvallend, twee van de grote premièrefilms gaan beide over rouw en hoe daarmee om te gaan. Hier zien we een echtpaar waarvan de man, gespeeld door Fedja van Huêt, beroepsduiker is en – hard gezegd – niet meer bovenkomt. Dat is overigens geen spoiler, het wordt vrijwel meteen duidelijk. De moeder, gespeeld door Thekla Reuten, blijft alleen achter met twee kinderen.

‘Ik zou dit een van haar beste rollen noemen. Het is knap hoe ze die verschillende stijlen van rouw verbeeldt. Je kunt lamgeslagen zijn, maar ook zoekende zijn en proberen uit die moeilijke situatie te klauteren. Overigens, ik weet niet wáár ze ze vandaan hebben gehaald, maar die twee kinderen zijn zo ongelooflijk goed gecast. Geregeld is er in films toch sprake van wat wel het ‘musicalprobleem’ wordt genoemd. Kinderen die vanwege hun musicalervaring de dialoog dan toch ietwat zangerig voordragen. Nou, hier dus niet.’

En even los van het NFF: welke film draait nu die we niet onbesproken mogen laten?

‘Laten we het dan nog even over Don’t Worry Darling hebben, met Florence Pugh en Harry Styles. We bevinden ons in een soort namaak-jaren vijftig in Amerika, de bekende suburb maar dan midden in de woestijn. Een enclave is het, tegen het sektarische aan, waarbij de mannen in een colonne naar hun werk gaan en de vrouwen thuisblijven. Zij hebben geen idee wat die mannen eigenlijk dóén. Als kijker weet je al gauw: dit is een dystopie.

‘Tja, waar velen toch benieuwd naar zijn is Styles’ rol in deze film. Hij is als geïdealiseerde, oppervlakkige echtgenoot best goed gecast voor de eerste helft van de film. Maar op het moment dat er heel wat meer van hem wordt gevraagd als acteur, vooral wat emotie betreft, wordt het toch wat wankel. Dat geldt ook wel voor de hele film. Collega Berend Jan Bockting schrijft in zijn recensie (★★★☆☆): ‘De plot holderdeboldert tegen die tijd linea recta naar een wat grotesk B-filmterritorium.’’