Het recente interview van Twan Huys met de Amerikaanse pornoster Stormy Daniels heeft prominent aandacht gekregen in The Washington Post. De gerenommeerde krant publiceerde zelfs het transcript van het gesprek met Daniels, die dit jaar verklaarde dat ze in 2006 seks had met Donald Trump.

De president heeft de affaire met de vrouw in alle toonaarden ontkend, maar zijn vroegere advocaat Michael Cohen gaf onlangs toe dat hij haar namens Trump zwijggeld had betaald. Daarmee moest voorkomen worden dat de zaak zou ‘opspelen’ tijdens de campagne van 2016 voor het presidentschap. Met de betaling heeft Trump mogelijk regels overtreden die gelden voor verkiezingscampagnes.

The Washington Post spreekt over een ‘ongebruikelijk’ interview met Huys, de nieuwe presentator van RTL Late Night. De 39-jarige Storms, wier werkelijke naam Stephanie Clifford is, spreekt zelden met de media. Het interview met Huys is bovendien het eerste sinds Cohen het betalen van zwijggeld erkende.

Zwijggeld teruggeven

Daarbij komt dat het interview werd uitgezonden vlak voordat een rechtbank in Los Angeles zich zal buigen over de zwijggeldaffaire, op 10 september. Een kantoor dat was opgericht door Trumps voormalige ‘huisadvocaat’ Cohen maakte vrijdag bekend niet langer een schadevergoeding van Daniels te eisen wegens het doorbreken van de stilte. Onder Cohen had het kantoor Essential Consultants een bedrag van 20 miljoen dollar geëist. Wel moet Daniels de 130 duizend dollar teruggeven die ze namens Trump ontving om haar mond te houden. Volgens persbureau AP probeert het kantoor te voorkomen dat Trump onder ede een getuigenis moet afleggen.

Stormy Daniels heeft op haar beurt ook een rechtszaak aangespannen tegen Trump en diens oud-advocaat Cohen. Ze beschuldigt beiden van laster. In het interview met Huys zei Daniels zich ook bedreigd te voelen door aanhangers van Trump. Ze heeft een lijfwacht in de arm genomen. The Washington Post plaatste het artikel onder de kop: ‘Ik kan misschien nooit meer een normaal leven leiden’. Haar huwelijk liep dit jaar op de klippen en ze werd er op sociale media van beticht haar 7-jarige dochter te verwaarlozen.