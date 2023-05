Tv-kok Jock Zonfrillo (Masterchef Australia) op 46-jarige leeftijd overleden

Kok en tv-persoonlijkheid Jock Zonfrillo in 2022. Beeld Getty

De Schotse chef-kok en tv-persoonlijkheid Jock Zonfrillo is zondag op 46-jarige leeftijd overleden. Zonfrillo was vooral bekend als jurylid van het populaire televisieprogramma Masterchef Australia. Hij overleed op de dag dat het nieuwe seizoen van dit programma zou beginnen. De oorzaak van zijn dood is niet bekend.

In Masterchef Australia, dat in Nederland wordt uitgezonden op SBS6, nemen Australische amateurkoks het tegen elkaar op. Een jury van drie beroemde koks, van wie Zonfrillo er een was, bepaalt wie het best kan koken. Het programma is een wereldwijd succes en ontvangt regelmatig beroemde chefs als Jamie Oliver en Nigella Lawson als gastjuryleden. De culinaire wereld reageerde geschokt op Zonfrillo’s plotselinge dood.

Zonfrillo werkte al sinds zijn 12de in de keuken. Hij was pas 15 toen hij als leerling-kok begon in het Schotse golfresort Turnberry. Op zijn 17de maakte hij de overstap naar Hyde Park Hotel in Londen onder sterrenchef Marco Pierre White. Tijdens deze glansrijke start van zijn carrière raakte Zonfrillo naar eigen zeggen echter financieel aan de grond. In zijn memoires Last Shot beschrijft hij hoe hij tijdens zijn tienerjaren worstelde met een heroïneverslaving en periodes dakloos was. De verhalen uit deze memoires zijn later in twijfel getrokken, onder andere door Marco Pierre White.

In 2000 vertrok Zonfrillo naar Australië. Hij opende er meerdere restaurants, waarvan Orana in Adelaide het beroemdste was. In dit restaurant werkte Zonfrillo met inheemse Australische ingrediënten als kakadupruimen en bunyanoten. Onder de naam Orana Foundation richtte Zonfrillo zelfs een stichting op voor de bevordering van het gebruik van inheemse Australische ingrediënten.

Restaurant Orana sloot in 2020 voorgoed zijn deuren, met een flinke schuld. Ook een ander restaurant van Zonfrillo, Bistro Blackwood in Adelaide, sloot door financiële problemen. De faillissementen en de voortdurende verwijten dat hij een moeilijke verhouding tot de waarheid had zorgde er voor dat hij in een hele reeks van rechtszaken verwikkeld raakte

Zonfrillo presenteerde verschillende kookprogramma’s voordat hij internationaal bekendheid verwierf als jurylid van Masterchef Australia. Hij was een populair jurylid, met de juiste uitstraling voor het populaire genre van de culinaire competitie. Zonfrillo was getrouwd en had vier kinderen.

De Australische zender Network Ten bevestigt dat het nieuwe seizoen van Masterchef Australia in ieder geval deze week niet uitgezonden wordt. Wanneer het wel te zien zal zijn, is nog niet bekend.