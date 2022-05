Tuurlijk is Abba’s virtuele concertreeks nep, maar je eraan overgeven gaat met het grootste gemak ★★★★☆

Van links naar rechts: Björn, Agnetha, Anni-Frid en Benny. Beeld Getty Images

Maar Abba ís dan ook poproyalty. En zoals het hoort op een koninklijk feestje, is er ook plaatsgemaakt voor het ‘gewone volk’. Honderden leden van de Abba fanclubs wereldwijd zijn uitgenodigd voor dit spektakel, waarbij de honneurs worden waargenomen door de gedigitaliseerde versies van Agnetha, Anni-Frid, Benny en Björn, liefkozend Abbatars genoemd. In een speciaal voor dat doel opgetrokken Abba Arena moeten de virtuele, jongere versies van de Abba-leden iets gaan waarmaken. De vraag die in de lucht hangt: wordt het overtuigend?

Als de Abbatars uit het podium oprijzen, blijkt dat sinds de eerste concerten met hologrammen zo’n tien jaar geleden de half doorzichtige, lichtgevende verschijningen van toen geëvalueerd zijn naar figuren die op afstand de vlees-en-bloedtest kunnen doorstaan.

Alleen hun gedrag verraadt iets van hun platte bestaan: ze bewegen zich voornamelijk in een vlak van links naar rechts. Bovendien is de tienkoppige band helemaal aan de zijkant van het podium opgesteld: als de muzikanten zich zouden begeven achter het onzichtbare scherm waarop Abba wordt geprojecteerd, vangen ze een deel van het geprojecteerde licht op en worden ze zichtbaar, dwars door de Abbatars heen.

Het maakt allemaal weinig uit, want er wordt werkelijk alles uit de kast gehaald om een in essentie tweedimensionale film, een spectaculaire diepte te geven. Close-upbeelden op videoschermen compenseren voor de kleine poppetjes in de verte, alle effecten en de indrukwekkende lichtshow van George Lucas’ Industrial Light and Magic staan in dienst van de illusie.

Bij SOS snijden colonnes lichtstralen van het podium dwars door het publiek en voel je je meteen betrokken bij wat er op het podium gebeurt. Tijdens Lay All Your Love On Me zie je op de videoschermen close-ups van de zangeressen in hun futuristische Tron-pakjes die van boven zijn gefilmd. Bij de overgang naar Summer Night City kantelt het beeld en verschijnen de Abbatars als bij toverslag, nu van voren bezien, op het podium. Alsof de dames zelf door de zaal zijn geslingerd.

Er is zelfs ruimte voor een babbel. Een virtuele Benny concludeert dat ‘to be or not to be’ niet langer de kwestie is, wat gelach bij het publiek oplevert. Als hij fijntjes vermeldt dat de Engelse jury bij het Eurovisie Songfestival ooit nul punten aan Abba gaf, roept dat luidkeels boegeroep op van een zaal die gedurende het hele concert meezingt en met de armen zwaait. Wie zei ook al weer dat bij een virtueel concert geen interactie mogelijk is met het publiek?

Tuurlijk is het nep. Maar dat is een goed gelukte goocheltruc ook. Als tijdens Fernando een sterrenhemel oplicht doet dat je onwillekeurig denken aan de video van toen. Die sterren waren niets meer dan gaatjes geprikt in karton dat werd belicht. Er kwam ongetwijfeld meer techniek kijken bij de de sterren van Fernando 2022. Maar voor beide geldt dat je je er met een minimale suspension of disbelief aan kan overgeven.

En zoals Abba een historisch ijkpunt is geweest voor alledaagse maar briljante popmuziek, zou de band zomaar weer een ijkpunt kunnen worden voor toekomstige ‘hologramconcerten’.