Tuschinski verkozen tot mooiste bioscoop ter wereld

Interieur van Theater Tuschinski in Amsterdam. Beeld ANP

Het art-decofilmpaleis van Abraham Tuschinski, dat in 1921 nog midden in de periode van de zwijgende cinema werd geopend, is de nummer 1 in de lijst 50 Most Beautiful Cinemas in the World. Pathé heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in het gebouw, ter gelegenheid van de naderende honderdste verjaardag. Het theater werd een paar maanden geleden al door de International Cinema Technology Association (ICTA) uitgeroepen tot het mooiste klassieke filmtheater van Europa, Afrika en het Midden-Oosten.

De jury prijst Tuschinski als een ‘nooit oud geworden droompaleis, met zijn elegante mix van art deco en art nouveau en strakke modernistische accenten’. Het tijdschrift raadt zijn lezers aan ‘een bedevaartstocht te maken naar dit weelderige, historische heiligdom voor de films’.

Jammer is wel dat op de site van Time Out geen afbeelding van de fraaie bioscooplobby of de kathedraal-achtige allure van de hoofdzaal (Tuschinski 1) staat, maar een foto van de onlangs gerenoveerde zaal 2, ooit de locatie van een nachtclub. De oorspronkelijke kosten van de bioscoop, waarvan de bouw in 1919 begon, bedroegen destijds 4 miljoen gulden.

Tuschinski blijft bioscopen als de Village East Cinema in New York (op 3) en het enorme Le Grand Rex in Parijs (op 2) voor. De grootste van de zeven zalen in het legendarische Parijse complex kan 2.400 bezoekers ontvangen en met Rex Club in de kelder heeft het ook nog eens een club van formaat.