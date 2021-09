Turnstile geeft de hardcore op Glow On een frisse en hitgevoelige toekomst ★★★★☆

Het Amerikaanse gezelschap Turnstile is met afstand de interessantste hardcoreband van het moment. De vijf mannen uit Baltimore maken de agressieve punkvorm zeer toegankelijk en kunnen die een frisse toekomst geven. Al hoor je de lichtende voorbeelden van Bad Brains (luister naar Humanoid) tot Helmet (Endless) en Rage Against the Machine (Holiday) terug op Glow On: het voorlopig beste album van de band is vrij van clichés, en zelfs de poprefreintjes hebben iets buitengewoon origineels.

Turnstile tuigt de feestelijke meezingnummers op met verrassende percussie, bliepende synths, huppelende basloopjes, funky drumbreaks of plotseling invallende stiltes. En de zang neemt steeds net even die onverwachte afslag, waardoor een track door het hoofd blijft spoken. Nummers als Mystery en vooral de hardcorehit in aantocht Holiday klinken als de beste indierock uit de jaren negentig, terwijl toch steeds de schreeuwende opwinding van de hardcore door de muziek blijft scheuren. Turnstile moet in staat worden geacht de nobele Amerikaanse boosheidsmuziek weer eens naar de hoogste posities van de charts en afspeellijsten te stuwen.

Turnstile Glow On Heavy ★★★★☆ Roadrunner/ Warner