Turkse president Erdogan geeft Poetin een koekje van eigen deeg en komt te laat op hun afspraak

De Russische president Poetin wacht in Teheran voor het oog van camera's van de wereldpers op zijn Turkse ambtgenoot Erdogan, die - waarschijnlijk met opzet - 48 seconden te laat op hun afspraak komt. Beeld Ali Balikci / Getty

48 seconden. Wie goed luisterde, kon vanuit Duitsland schamper gegniffel horen. Dat was Angela Merkel. Op de lijst van mensen die bekend zijn met het absurde toneelstuk Wachten op Poetin, staat zij nog altijd met vier uur en een kwartier bovenaan, op de voet gevolgd door de Oekraïense oud-president Viktor Janoekovitsj (vier uur). In 2004 liet Vladimir Poetin de Russische ouders van kinderen die gestorven waren tijdens een vliegtuigongeluk voor een herdenking maar liefst twee uur op hem wachten. In 2015 wachtte Paus Franciscus een uur, in 2018 was de Russische president 45 minuten te laat voor zijn ontmoeting met Donald Trump.

Dus ja: de kleine minuut die Poetin afgelopen dinsdag op zíjn beurt in Teheran moest wachten op de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, valt in het niet bij ’s mans eigen reputatie. En toch waren het 48 heeeele trage, als treuzelende stroop sijpelende, ellenlange lullige seconden, waarin Vladimir voor het oog van de internationale pers als een schooljongen naast zijn stoel stond te wiebelen, in afwachting van een fotomomentje met Erdogan.

Turkish President Recep Tayyip Erdoğan left Vladimir Putin waiting in front of the cameras, a move Putin often uses on other world leaders.



Read more here: https://t.co/TleGfmdvT9 pic.twitter.com/nL0LgfcFhe — SBS News (@SBSNews) 21 juli 2022

In een filmpje dat meteen op talloze nieuwssites van alle kanten werd geanalyseerd, zoomt de cameraman in op zijn bleke gezicht. Poetin doet duidelijk zijn best om niet naar de onophoudelijk klikkende camera’s te kijken. Hij trekt zijn mond soms in een soort grimas, beweegt zijn tong over zijn tanden, staart naar zijn voeten, slikt iets weg. Wanneer Erdogan eindelijk nonchalant glimlachend ten tonele verschijnt, spreidt de Russische president zijn armen in een gebaar dat tegelijkertijd kan worden uitgelegd als een opgelucht ‘Ha, daar ben je’ en een licht geïrriteerd ‘Wat maak je me nou, Recep?’ Ze schudden elkaar de hand.

Flits, klik, snor deden de camera’s – maar het échte mediamoment was toen natuurlijk al geweest. Poetin wist het, Erdogan wist het ook. Sommige politieke commentatoren zagen de 48 seconden als zoete wraak voor de keer, twee jaar geleden, dat Poetin Erdogan in Moskou twee minuten liet wachten, zo lang dat de Turkse president op een stoel moest gaan zitten. Het werd allemaal genadeloos vastgelegd door de Russische pers.

Ha, daar ben je eindelijk, lijkt Poetin uit te stralen, zodra Erdogan op hem afloopt. Beeld Mustafa Kamaci / AFP

48 seconden. Je zou kunnen zeggen: waar gáát dit over? Erdogan moest nog even naar de wc, de tandarts belde voor een nieuwe afspraak. Moeten we echt zoveel betekenis zoeken achter die summiere wachttijd?

Dat moet. Elkaar laten bungelen, een hand weigeren, elkaars partner kussen, een stoel te weinig neerzetten – allemaal kinderachtige, maar beeldbepalende trucjes die politici en diplomaten met elkaar uithalen. Weet u nog: een jaar geleden moest Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, in een ontmoeting met Erdogan een eindje verderop op de bank plaatsnemen, terwijl Europees president Charles Michel naast de Turkse president op een stoel mocht zitten. En mocht het een keer per ongeluk zijn misgegaan met het protocol, dan komt het alsnog gewoon goed uit, want: camera’s! Het beeld spreekt altijd boekdelen.

Wensdenken

Midden-Oostencorrespondent Joyce Karam schreef op Twitter: ‘Die vijftig seconden die Erdogan Poetin liet wachten, terwijl hij er uitgeput uitzag voor de camera’s, zeggen voldoende over hoeveel er is veranderd na Oekraïne.’ Uitgeput: ‘frazzled’. Het was dodelijk – althans: voor zolang de opwinding duurde. Want dat is ook weer zo: beelden spreken boekdelen, maar niet altijd de waarheid. Poetin mag dan nog zo uitgeput ogen, het is wensdenken om in deze 48 seconden zijn ondergang te zien.

Wat ik als mediaconsument nog wel graag wenste: beelden van Erdogan die achter de deur en bijtend op zijn vuist tot 48 telt, net genoeg om zijn persoonlijke gram te halen, net te weinig om de man die dreigt met kernwapens boos te maken. Maar daarop kan ik waarschijnlijk wachten tot ik een ons weeg.