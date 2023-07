Turken houden zich schuil voor de Grieken

De stad Port Said aan het Suez-kanaal, in de jaren tien. Beeld Sepia Times/Universal Images Gro

Suezkanaal, 7 juli 1913

Om 9 uur bereikte de Wilis het punt waar de uiteinden van Afrika en Azië elkaar ontmoeten. Daar is nu een kanaal gegraven dat loopt tot aan de Middellandse Zee. De passagiers waren blij dat ze weer land konden zien waar bomen groeiden. Immers, zolang we in de Rode Zee geweest waren, hadden wij niets dan rotsen gezien.

Suez ligt aan het zuidelijke einde van het kanaal, aan de westkust van de monding, op Egyptisch gebied. Aan de noordkant van de stad begint de woestijn.

In de haven lag een groot schip en een paar kleinere, bijna allemaal uitgerust met zeilen. Toen wij erlangs voeren, zagen we dat het een Turks oorlogsschip was, herkenbaar aan de rode vlag met de witte halve maan in het midden, die boven aan de mast wapperde.

Het Turkse schip heette Madjid. Onlangs had in de kranten gestaan dat het schade had berokkend aan de Griekse schepen die soldaten naar het front vervoerden, omdat Montenegro, Servië en Bulgarije in opstand waren gekomen tegen het Turkse Rijk.

Naar men zei lag de Madjid al enige maanden in Suez, misschien om zich te verbergen. Zij had immers de vijand schade toegebracht en nu vreesde zij door grotere Griekse oorlogsschepen achterhaald te worden.