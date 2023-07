Tsjechovs ‘Kersentuin’ in de polder: inventief en bij tijd en wijle ontroerend locatietheater ★★★★☆

Scène uit ‘De Kersentuin op Schokland’. Beeld Ben van Duin

In Tsjechovs Kersentuin moeten het landgoed en de tuin worden verkocht om plaats te maken voor vakantiehuisjes. Op die manier kunnen de schulden worden afgelost van eigenaresse Ljoebov die in het buitenland op te grote voet heeft geleefd. In de radicale bewerking die nu op Schokland in de Flevopolder wordt gespeeld, komen geen vakantiehuisjes maar windmolenparken, zonnepanelen en een voedselbos. Dat is de toekomst én de redding van de aarde.

Oei, denk je eerst, wordt dat niet al te geforceerd, zo’n samenvoeging van een toneelklassieker met eigentijds engagement, zeker als Ljoebov meteen al haar entree maakt op een tractor? Maar het tegendeel is waar: Marlies Bosmans (bewerking) en Guido Kleene (regie) hebben met een fijne groep spelers en jonge talenten uit de Noordoostpolder inventief en bij tijd en wijle ontroerend locatietheater gemaakt. Ja, er zijn verwijzingen naar uitkoopregelingen en circulaire landbouw, maar nergens staat dat Tsjechovs melancholie in de weg.

De vier bedrijven worden op vier locaties gespeeld in en rond Museum Schokland en het kerkje daar. Ooit was dit een eiland in de Zuiderzee, daarna werd het door het water verzwolgen en later ingepolderd om het land van voedsel te voorzien. Nu waart Tsjechovs geest er rond; er worden weemoedige liedjes gezongen, en uitzinnig gedanst. Indrukwekkend is het beeld waarin het verdronken zoontje van Ljoebov uit het water opdoemt, in de gedaante van een zwerver.

Het slot waarin het verhaal van toen en nu samenkomen in de voetstappen van een oude man en een jongen die 6.300 jaar geleden op Schokland werden gezet, is wonderschoon. Dat de kudde jonge koeien verderop in de wei daar een eigen choreografie aan toevoegt, is een onverwacht geschenk.