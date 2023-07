Tsjaikovski’s liefdesdrama krijgt vleugels in de Friese beemden

De sopranen Aylin Sezer (Tatjana) en Catrin Wyn-Davies (moeder Larina) en mezzosopraan Annelies Lamm (kindermeisje). Het Friese grasland deel van het decor. Beeld Dinand van der Wal

Zomerse romantiek in de Friese weilanden: de avondzon achter de boerderijen, een bootje op de rivier, een paar koeien langs de waterkant, en een batterij dixi’s op het erf van boer Geert. Inwoners van de gemeente Weststellingwerf weten dan hoe laat het is: Opera Spanga is er weer, het eigenzinnige, sinds 1989 in Friesland gewortelde operagezelschap dat in de zomer voorstellingen geeft in een weiland.

Passanten op de Lindedijk in het dorp Spanga zien achter de boerderij een grote tent waaruit dit seizoen de romantische klanken opstijgen van Tsjaikovski’s opera Jevgeni Onegin. Nadat de editie van vorig jaar werd opgevoerd in september, is de jaarlijkse productie weer terug in hartje zomer, als het culturele leven elders tijdelijk is opgedroogd en operaliefhebbers graag een tochtje plannen naar het Friese platteland.

De Friese beemden zijn zichtbaar vanuit de tent, want die is deels open achter het podium – rietkragen vormen een mooie achtergrond voor de opera. Die begint als de arrogante stedeling Jevgeni Onegin zijn entree maakt bij de Russische plattelandsadel. Een eenvoudig, maar effectief decor wekt de suggestie van landhuis. Onegin wordt er geïntroduceerd door zijn vriend Lenski die is verloofd met dochter des huizes Olga. Tatjana, het dromerige zusje van Olga, valt als een blok voor de nieuwkomer. Als hij is vertrokken, schrijft ze hem een vurige liefdesbrief.

In deze briefscène, een bekende liefdesaria in het operarepertoire, bewijst de Turks-Nederlandse sopraan Aylin Sezer dat niet naamgever Jevgeni Onegin, maar Tatjana de echte hoofdrol heeft. Ze zet met overtuiging een hunkerende puber neer – nu eens twijfelend dan weer vastberaden – die in katzwijm valt voor de ijdele aristocraat.

Tsjaikovski bleef met zijn libretto dicht bij het verhaal van de Russische schrijver Aleksandr Poesjkin waarop hij zijn opera baseerde. De 19de-eeuwse taal van de liefdesverklaring mag hoogromantisch zijn, de scène krijgt een expliciet erotische lading door de dansers van het in Friesland gevestigde gezelschap Ivgi & Greben. Ze kronkelen wulps om elkaar heen, omstrengelen elkaar, laten hun handen over Tatjana’s lichaam glijden en laten haar letterlijk zweven. Ook later in de productie zullen de dansers worden ingezet om emoties uit te vergroten.

Zwijmel, zwijmel. Er is weinig voor nodig om Tsjaikovski’s liefdesdrama te smoren in een suikerlaag van harpen en violen. Maar die eerste instrumenten ontbreken in het Spanga-orkest, en de tweede worden vaardig in de hand gehouden door dirigent Tjalling Wijnstra. Bovendien doet de locatie haar werk: het orkest zit in een kuil in het weiland, de wanden absorberen alles wat zweemt naar galm of resonantie.

Als Onegin (bariton David Visser) Tatjana vervolgens afwijst, wordt duidelijk hoe artistiek leider Corina van Eijk hem ziet: Onegin spreekt Tatjana niet hooghartig, maar juist broederlijk toe. Het is een niet helemaal gelukte poging om de non-valeur enigszins sympathiek te maken.

Op een feest flirt de verveelde Onegin met Tatjana’s zus Olga, de verloofde van zijn vriend Lenski. De vrolijke energie van het spektakel krijgt vleugels vanuit de orkestkuil. Tsjaikovski verwerkte stukken volksmuziek in de opera, wat is vertaald in aanstekelijke massascènes met het koor en de dansers. Ronduit komisch is het optreden van de feestartiest, Monsieur Triquet, oorspronkelijk een rol voor een tenor, maar hier gaaf en op eigen wijze ingevuld door de sopraan Aaike Mortier.

Als Lenski in de smiezen krijgt dat vriend Jevgeni zijn meisje aan het versieren is, daagt hij hem uit tot een duel. Dat kon moeilijk anders met de erecodes van 19de-eeuws Rusland – Poesjkin zelf werd in 1837 gedood in zo’n door liefde en jaloezie ingegeven tweegevecht. In het besef dat de dood dichtbij is, neemt Lenski afscheid van het leven in een schitterende, gevoelige aria waarvoor de Colombiaanse tenor Juan Carlos Echeverry terecht een daverend applaus krijgt. Gratis toevoeging van de locatie: de zon zakt bloedrood achter de Friese horizon.

Onegin verdwijnt en keert een paar jaar later terug. Op een feest zoekt hij Tatjana op, omdat hij alsnog met haar wil trouwen. Opnieuw zijn het de dansers die het feest opvullen met komische scènes en mooie tableau vivants. Tatjana is inmiddels getrouwd en woont in de stad. Onegin is de risée geworden van de stedelijke beau monde. Wat volgt is een emotioneel duet tussen de twee, waarin sopraan Aylin Sezer overtuigend laat horen hoe de smachtende tiener is veranderd in een getrouwde vrouw die, met pijn in het hart maar beslist, haar voormalige beminde afwijst. Met haar krachtige, warme stem is Sezer vocaal de sterkere van het duo.

Als Onegin zich verliest in zelfbeklag is het donker buiten. Het publiek staat even later opeens weer in het Friese gras en niet op de stoep van een stedelijk theater, verbaasd over wat hier mogelijk is, elk jaar weer.

Opera Spanga: Jevgeni Onegin. Lindedijk, Spanga, t/m 5 augustus.