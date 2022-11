Truus van Gaal voldoet helemaal aan het Leco-look meets Nouveau-profiel

Beeld Nouveau

De vrouw aan wie Louis van Gaal dinsdag op het trainingsveld in Qatar voorstelde om later op de dag in het hotel van Oranje een ‘wippie’ te maken, is deze maand gasthoofdredacteur van glossy Nouveau. Truus van Gaal is meer dan de vrouw van de bondscoach, zoveel wordt meteen duidelijk. De steekwoorden, volgens hoofdredacteur Claudia Straatmans: powervrouw, Rotterdamse tongval, rechtdoorzee-eerlijkheid en humor. Elders in het nummer zegt de bekende visagist annex haarstylist Leco van Zadelhoff dat ze ‘helemaal voldoet aan het Leco-look meets Nouveau-profiel’.

Nauwgezet schetst hij in vijf etappes hoe dat komt. Van Zadelhoff heeft het over haar uitstraling (‘naast haar gaat Louis altijd net iets schalkser kijken’) en vertelt tot in de kleinste details welke crèmes, hairsprays, lippenstift en mascara hij heeft gebruikt om bij haar onder meer een ‘Jane Fonda-vibe’ te bewerkstelligen.

Het is bijna niet voorstelbaar, maar behalve over Truus komen we ook allerlei nieuwe feiten te weten over Louis, de man in kwestie die maar blijft verbazen. ‘Meteen doen, Truus’, was volgens Straatmans zijn reactie op het verzoek van Nouveau. ‘Nu draait het eens om jou. En dan ook nog eens bij het mooiste damesblad van Nederland, waar ik zelf heel graag in kijk.’

Afgenomen libido

In het daverende interview met Antoinnette Scheulderman neemt Truus van Gaal geen blad voor de mond. Het echtpaar slaapt ook na twintig jaar nog ‘lepeltje-lepeltje, behalve als hij knoflook heeft gegeten’. Haar ex had een affaire met een andere vrouw, ze gaven elkaar de eerste zoen op de parkeerplaats van sterrenrestaurant De Bokkedoorns, Louis weet niet hoe hij een cupje in de koffiemachine moet plaatsen en vindt het prima als Truus voor hem gewoon preistampot met sukadelappen klaarmaakt. Zelfs slaapkamergeheimen en het afgenomen libido van de bondscoach komen aan de orde.

Zoals zo vaak is het gasthoofdredacteurschap slechts aanleiding om iemand in het zonnetje te zetten. Inhoudelijk had ze geen bemoeienis met het goedgehumeurde blad dat als credo ‘de kracht van het verbinden’ heeft. Behalve Truus van Gaal werden ook Monique van de Ven en Cesar Zuiderwijk geïnterviewd. Opmerkelijk is de ernstige bijlage in het hart over geweld tegen vrouwen. Met de andere vrouwentitels van uitgever DPG, Libelle, Margriet en Flair, heeft Nouveau de handen ineengeslagen om het thema onder de aandacht te brengen.

Tot slot nog deze uitspraak van Truus van Gaal: ‘Louis is romantischer dan ik, hij weet nog precies welke panty ik aanhad bij onze eerste ontmoeting.’