‘Trouble on Big Beat Street’ is het beste artistieke statement van Pere Ubu in veertig jaar ★★★★☆

David Thomas houdt zijn Pere Ubu uit Cleveland al sinds 1975 draaiende en nog altijd is de muziek van de band met niets vergelijkbaar. Sinds het monumentale debuut The Modern Dance (1978) verklankt hij gevoel van paranoia en zijn dystopische vergezichten met verbeten jankende zang, ontregelende synths en andere instrumenten als stoorzenders.

We raakten Thomas wel eens kwijt in zijn compromisloos zoeken naar zuiverheid maar het nieuwe Pere Ubu album Trouble on Big Beat Street is zijn beste artistieke statement in veertig jaar. Alle nummers zijn in één take opgenomen. We horen binnenstebuiten gekeerde garagerock en futuristische grotestadsblues. Thomas zingt als een krolse kat. Angstaanjagend, verwarrend en louterend tegelijk.

Geestig is de hysterische cover van Crazy Horses (The Osmonds, 1972). In Worried Man Blues is Thomas op z’n allerbest als hij Robert Johnson, Bob Dylan en Alan Lomax moeiteloos tot elkaar laat komen.

Pere Ubu Trouble on Big Beat Street Pop ★★★★☆ Cherry Red/Suburban