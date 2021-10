Troostende dance met visuele diepgang: Bicep in de Ronda is een warm bad ★★★★☆

Het Noord-Ierse duo Bicep gaf op 30 oktober 2021 een uitverkocht optreden in TivoliVredenburg. Beeld Ben Houdijk

Als één band ons de afgelopen maanden door de dancecrisis sleepte, dan was het Bicep. De Noord-Ieren Andrew Ferguson and Matthew McBriar grepen de clubloze maanden aan om prachtige dance te produceren: troostend en melodieus, met een melancholieke ondertoon maar toch opwindend. Alsof Bicep aan wilde geven dat het goed zou komen.

En dat komt het, in de uitverkochte Ronda. Het duo moest de geplande show meerdere keren uitstellen, maar eindelijk kon deze zaal opgetuigd worden. Eigenlijk, en dankzij het succes van het laatste album Isles, is Bicep te groot voor de Ronda: het duo is uitgegroeid tot een festivalheadliner en kan een Afas Live volspelen. Ook omdat de band veel moeite steekt in de vormgeving: in Ronda is een strak lichtdecor ontworpen van beeldschermen voor en achterop het podium, met de heren achter de tafels, op een verhoging in het midden. Een beeld met optische diepgang.

Bicep maakt muziek met gevoel voor de traditie. Het duo begon als blog voor liefhebbers van breakbeat en house uit de vorige eeuw, en maakte er uiteindelijk ook zelf iets moois van. De tracks van Isles zijn een warm bad, met een golvende beat zonder botte bassdrums en climaxen. Bicep maakt dance die iedereen mooi vindt, maar die toch niet oppervlakkig is. De warme, door stotterende synths voortgedreven melodieën van Atlas en Apricots, en de bedwelmende vocale samples die er door worden geweven, worden rustig opgebouwd. Zelden mixt het duo bruut een vierkante bassdrum in, maar als die komt, dan gaan ook alle armen de lucht in.

Dosering is een kunst, en dat geldt ook voor het audiovisuele spel. Geen nummer oogt hetzelfde en bij iedere nieuw ontstoken lichtbron op het podium stijgt een gejuich op in de zaal. Zo mooi en intens kan live dance zijn.