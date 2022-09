Trompettist Clifford Brown zette de geheimzinnige Jacqui swingend in het zonnetje

De Amerikaanse jazzmuzikant Clifford Brown (1930-1956), circa 1955. Beeld Getty

Remco Campert dichtte ‘dat alle mensen sterven / maar van alle mensen het eerst / de jazzmusici’. Hij schreef het naar aanleiding van het plotselinge overlijden van saxofonist Eric Dolphy in 1964, op 36-jarige leeftijd.

Campert moest wel de liner notes van jazzpublicist Leonard Feather hebben gecheckt van Memorial Album (1956), dat was verschenen ter ere van de al even pardoes overleden Clifford Brown. ‘Het lijkt erop dat in jazz de goeden, vooral als ze trompet spelen, jong sterven’, schreef Feather. De allerbeste trompettist van zijn generatie was nog maar 25 jaar toen hij omkwam bij een auto-ongeluk.

Van Clifford ‘Brownie’ Brown werd gezegd dat hij speelde alsof hij geen tijd te verliezen had. Voor hem geen drugs of drank, maar totale devotie als muzikant. ‘Clifford leerde me dat het mogelijk was om een goed en clean leven te leiden, en nog steeds een zeer goede muzikant te zijn’, zei saxofonist Sonny Rollins over hem.

Al als 19-jarige had Brown de dood in de ogen gekeken. Na een optreden in 1950 zat hij in een auto die crashte. De chauffeur en zijn vriendin kwamen om. Zwaargewond lag hij in het ziekenhuis, de kans was groot dat hij nooit meer kon spelen. En toen volgde een nieuwe mokerslag: zijn vriend en grote voorbeeld trompettist Fats Navarro was gestorven. Aan de drank en drugs.

In het ziekenhuis overwoog Brown te stoppen met muziek, totdat Dizzy Gillespie aan zijn bed verscheen. Die overtuigde hem ervan dat iemand met zoveel talent dóór moest gaan. Toen Brown eenmaal terug was, in al zijn toewijding, leek zijn sound krachtiger dan ooit. Hij speelde vloeiende melodische lijnen, stralende solo’s. Lyrisch, hard, en altijd intens.

Vanaf links: Miles Davis (1926-1991), J.J. Johnson (1924-2001), Dizzy Gillespie (1917-1993) en Fats Navarro (1923-1950). Beeld Getty

Study in Brown heette de plaat die hij in 1955 opnam met het Max Roach Quintet. Met het openingsnummer, Cherokee, blies Brown iedereen van zijn sokken. Nog steeds bestuderen trompettisten overal ter wereld dit nummer om erachter te komen wat Brownie hier in hemelsnaam uitspookte, qua virtuositeit.

Jacqui was het tweede nummer van de plaat en werd geschreven door de pianist van het quintet, Richie Powell. Wie de dame was die hier swingend in het zonnetje werd gezet, daarover zwijgt de jazzgeschiedenis. Over Powell werd wel gezegd dat hij in ‘elke stad een harem had’, hetgeen de zoektocht naar ene Jacqui behoorlijk bemoeilijkte.

Het was in ieder geval niet zijn echtgenote. Zij heette Nancy en ze bestuurde in een regenachtige nacht op 26 juni 1956 de auto, met zowel Powell als Clifford Brown slapend op de achterbank. Een half jaar eerder had Richie Powell zelf een zwaar auto-ongeluk gehad, zonder ernstige persoonlijke gevolgen. Deze keer was het noodlot onafwendbaar. In een scherpe bocht kon Nancy de auto niet meer houden. De wagen schoot door de vangrail naar beneden. Alle drie waren ze op slag dood.

Saxofonist Benny Golson, circa 1982. Beeld Getty

Net als iedereen in de jazzwereld was saxofonist Benny Golson in shock. Hij zette zijn verdriet om in een prachtige ode, I Remember Clifford. Het werd een jazzklassieker. Net als Clifford Brown zelf.



