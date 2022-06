Trios: Chapel van Charles Lloyd is een prachtig, delicaat album ★★★★☆

De Amerikaanse tenorsaxofonist Charles Lloyd mag dan 84 jaar zijn, hij lijkt actiever dan ooit. Volgende week zondag is hij met in zijn band onder anderen gitarist Bill Frisell te bewonderen op North Sea Jazz en vorige maand kondigde hij voor dit jaar maar liefst drie live-albums aan, gemaakt in drie verschillende trio-bezettingen. De eerste, Chapel nam hij in 2018 op in Coates Chapel in de Texaanse stad San Antonio met Bill Frisell (gitaar) en Thomas Morgan op bas.

Trios: Chapel is een prachtig, delicaat album, dat adembenemend mooi begint met Billy Strayhorns Blood Count. Het was in 1967 Strayhorns zwanenzang, prachtig gespeeld door Johnny Hodges. Lloyds fameuze gevoel voor melodie komt in deze nieuwe versie schitterend naar boven, maar de breekbaarheid van de compositie wordt ook nog eens extra onderstreept door het tedere samenspel van Frisell en Morgan. Zij spelen al jaren samen en weten elkaar moeiteloos te vinden. Een drummer wordt niet gemist, ook niet in de bijna even fraaie vier stukken die nog volgen. Lloyd is ook nog te horen op altfluit, maar het is zijn vloeiende spel op tenorsax dat de meeste indruk maakt.

Charles Lloyd Trios: Chapel Jazz ★★★★☆ Blue Note/Universal