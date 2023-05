Trijntje Oosterhuis geeft de wat onbekendere liedjes van Henny Vrienten een mooie tweede adem ★★★★☆

Nick Croes en Trijntje Oosterhuis in TivoliVredenburg, Utrecht. Beeld Armelle van Helden

Voor zijn dood in 2022 had Henny Vrienten een goed muzikaal contact met Trijntje Oosterhuis. De zangeres bewonderde de klare taal in Vrientens liedjes en de stille kracht van zijn composities. Zij zong eens een nummer voor hem ter ere van zijn verjaardag, en Vrienten schonk haar op zijn beurt een voor haar geschreven nummer: Melk en honing.

Oosterhuis zette zich daarna met Vrientens zoon Xander en het Haagse Residentie Orkest aan een muzikaal eerbetoon voor een van de grootste popliedschrijvers van Nederland.

Over de auteur Robert van Gijssel is sinds 2012 muziekredacteur bij de Volkskrant, met speciale interesse voor elektronische muziek en dance en de hardere muziekgenres.

Het album Trijntje zingt Vrienten met Vrienten werd in gang gezet vóór het overlijden van de componist, bassist en Doe Maar-zanger en begin dit jaar uitgebracht. En het is goed dat deze toch wat onderbelichte collectie ook live een vervolg krijgt, want op het podium blijkt hoezeer Oosterhuis er in is geslaagd de liedjes een tweede adem te geven en hopelijk ook meer eeuwigheidswaarde.

Op het podium van zaal Pandora in TivoliVredenburg in Utrecht verschijnt zij niet met het orkest, maar met een bijzondere band. Zowel bassist en zanger Xander als zijn zus Meke (zang) en broer Polle (gitaar) spelen het werk van hun vader. Alleen al dat gegeven geeft de avond glans.

De aftrap van de show is best emotioneel. Tussen de regels, van Vrientens gelijknamige album uit 2019, laat zich beluisteren als een testament in liedvorm. ‘Tussen de regels lees je mijn gevoel. Achter de woorden zie je staan: het is gedaan’, zingt Oosterhuis, bij ingetogen tokkelende gitaren. Ze legt uit dat voor de collectie is gekozen uit de laatste drie albums van Vrienten. Omdat die niet overbekend zijn en omdat er volgens de zangeres een schat uit op te graven is.

Daar zit wat in. Juist omdat het vanavond gespeelde oeuvre bepaald niet is grijsgedraaid, ben je geneigd er aandachtig naar te luisteren. Ook omdat Oosterhuis nu eenmaal helder gearticuleerd en verhalend kan zingen, met de juiste dosering sentiment. Het lied Tevreden, over daklozen die kennelijk met weinig tevreden zijn, is van zichzelf enigszins larmoyant, maar het wordt hier overtuigend en fijn meerstemmig gezongen. De band speelt het met net zoveel geestdrift; de gitaren golven op de huppelende en sturende baslijnen van Vrienten.

Het nummer Alles is anders krijgt ook een gepaste lading mee. Oosterhuis zingt het met soulvolle melancholie en die geeft de tekst, over ouder worden en omgaan met het gevoel dat je er niet meer toe doet, een berustende diepgang. ‘Je reist in je hoofd naar het dorp van je jeugd, waar je alles begrijpt en waar iedereen deugt.’ Het nummer mondt uit in een gloeiende muzikale finale, waarmee het kleine en alledaagse toch wordt vertolkt met grote gebaren. Een hommage met allure.