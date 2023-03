Travel is het beste album van The Necks in jaren ★★★★★

Travel is het negentiende studioalbum in 35 jaar van het Australische The Necks. Een trio dat zowel het improviseren (een optreden duurt een uur en telt meestal 1 nummer) als het jazzformat van een pianotrio (elk instrument is even belangrijk) een nieuw elan heeft gegeven. Dit album is hun beste in jaren. De nummers zijn net als op Unfold (2017) met gemiddeld 20 minuten betrekkelijk kort gehouden, zodat elk een van de vier plaatkanten kan vullen (of samen net op één cd van 80 minuten passen). Maar op Travel lijken Chris Abrahams (toetsen), Lloyd Swanton (contrabas) en Tony Buck (slagwerk) een diepere dimensie in hun breed uitgesponnen muziek te hebben aangeboord. Ze hebben de vier stukken live ingespeeld en daar later heel subtiel een extra laag overheen gelegd.

In Signal, het eerste en verbijsterendste nummer, is dat een orgel dat enkele keren opduikt als aanvulling op Abrahams piano en, buitengewoon fraai, een ska-achtig ritme spelende gitaar van drummer Buck. Het tempo wordt in 20 minuten ongemerkt iets sneller, en de luisteraar wordt door minimale muzikale verschuivingen in een aangenaam soort trance gebracht. En dat nog drie keer, steeds net weer anders. Weergaloos goed gedaan.

The Necks Travel Jazz ★★★★★ Northern Spy Records