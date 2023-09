Trauma’s, triggers en toxische sfeer: therapeutentaal is in ons dagelijkse gesprek beland. Wat vinden experts daarvan?

Beeld Studio V

Hoe herken je een narcist? Hier zijn vijf punten die erop wijzen dat je partner een narcist is. Ze gaslighten je, bijvoorbeeld – hier is trouwens een filmpje met vijf signalen dat je gegaslight wordt. Of heb je een onverwerkt trauma? Subtiele tekenen daarvan zijn: flashbacks. Veel sorry zeggen. Gevoeligheid voor geluiden. Wacht eens even … ben jij misschien ambivalent gehecht? Als je een tijdje scrolt op TikTok onder hashtags als #mentalhealth, word je niet alleen verleid na te denken over je geesteswereld – je krijgt ook van alle kanten begrippen aangereikt om te beschrijven hoe die in elkaar steekt.

Het is niet alleen de wat jongere TikTok-gebruiker die een vuistdik therapeutisch woordenboek bij de hand lijkt te hebben. Ook de gemiddelde B&B-houder is de taal der therapeuten meester: in het tv-programma B&B Vol Liefde bijvoorbeeld, overschreden de potentiële liefdes van B&B-houder Astrid al snel ‘haar grenzen’. Als de vonk niet overspringt, veronderstellen de deelnemers een ‘muurtje rondom het gevoelsleven’ bij de ander – het is minder voor de hand liggend te concluderen dat er gewoon geen chemie is, of nog erger: dat die ander niets in jóú ziet.

Ook taalkundige Vivien Waszink ziet dat in alledaagse taal, vooral onder twintigers en dertigers, steeds meer wordt gesproken van ‘trauma’s’, ‘triggers’, ‘red flags’, een ‘toxische’ of ‘onveilige’ sfeer, ‘gaslighting’, of mensen die ergens ‘geen ruimte voor hebben’. ‘Er is een groeiende behoefte om gedrag dat als afwijkend of negatief wordt gezien te benoemen en daar sterke bewoordingen voor te gebruiken’, zegt Waszink. Ook diagnosen als posttraumatische stressstoornis (ptss), ‘adhd’er’ en ‘autist’ denderen de taal binnen. ‘Lul’ of ‘eikel’ lijkt plaats te maken voor een term als ‘narcist’. Zo werd Frans Timmermans na zijn kandidaatstelling als lijsttrekker voor GroenLinks-PvdA door Fidan Ekiz in SBS 6-talkshow De Oranjezomer een ‘ijdele narcist’ genoemd.

Deze zomer diende zich ineens een concreet geval aan dat liet zien waar therapietaal misschien wel té populair was geworden. In juli maakte Sarah Brady, de ex van de Amerikaanse acteur Jonah Hill (Moneyball, The Wolf of Wallstreet), enkele appjes van hem wereldkundig. Daarin stelde Hill allerlei ‘grenzen’ in zijn relatie met Brady, die surfer is van beroep, zoals: geen bikinifoto’s posten of surfen met mannen. Brady noemde Hill bij het publiek maken van dit alles een ‘misogyne narcist’. Er volgde een golf opiniestukken waarin Hill ervan werd beschuldigd therapietaal te misbruiken om dwingelandij te vermommen. ‘Hill omschreef zijn voorwaarden als ‘grenzen’, maar hij had net zo goed ‘voorschriften’ kunnen zeggen’, schreef Holly Thomas op CNN. ‘Veel van deze termen komen niet eens echt uit therapie’, schreef Daisy Jones in The Guardian.

Therapietaal maakt jongere generaties egoïstischer, schreef vrouwenmagazine Bustle, en eenzamer, zei psychotherapeut Esther Perel, en minder empathisch, volgens de Amerikaanse zender NPR.

Is dat zo? Af te lezen aan de ergernis die woorden als ‘trauma’ of ‘trigger’ opwekken, leeft kennelijk breed het idee dat therapietaal wordt gebruikt om ervaringen te dramatiseren. Dat die taal niet écht de werkelijkheid omschrijft, maar juist ervan afleidt. Tegelijk is er niets zo voorspelbaar als het afserveren van het taalgebruik van (met name) jonge mensen. Er is ook behoefte aan deze begrippen. Taal om aan te geven dat gedrag niet door de beugel kan (toxisch) en dat je dat niet pikt (grenzen), kan van essentieel belang zijn, weten we post-#MeToo. En ‘grenzen stellen’ kan onmisbaar zijn voor mensen met adhd en autisme, die overweldigd kunnen raken door een overvloed aan (ook modieus) prikkels. Vandaar dat we een psychotherapeut, een psycholoog, een psychiater en een taalkundige vroegen: wat levert dit nieuwe lexicon ons op? Wat gebeurt er met het begrip van ‘trauma’ en ‘depressie’, als zulke termen populariseren? Waar komt de vertherapeutisering van alledaagse taalgebruik vandaan en wat doet dat met onze blik op de wereld?

Emotioneel geletterd

Ooit was therapie een schaamtevolle toestand. Gewone stervelingen veinsden er op het werk een tandartsafspraak voor en spraken er hooguit over met intimi. In pakweg de afgelopen tien jaar, zegt psychotherapeut Majorie Dijkstal, is therapie doodgewoon onderhoudswerk geworden: ‘We geloven nu meer dat iedereen zo gelukkig mogelijk moet leven en dat therapie daarbij hoort.’ Ervaring met therapie wijst op een soort emotionele geletterdheid. En die laten mensen graag blijken in hun taalgebruik.

‘De popularisering van psychische classificaties voert terug tot 1980’, zegt psycholoog Laura Batstra, hoogleraar bij de faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Toen verscheen de derde versie van het handboek DSM: ‘Dat boek beschreef stoornissen voor het eerst aan de hand van concrete gedragingen en emoties, de criteria voor een diagnostische classificatie. In die criteria konden ook leken zichzelf goed herkennen, waardoor zij het DSM ook raadpleegden en allerlei termen eruit populairder maakten.’

Alle experts noemen sociale media als katalysator voor de verspreiding van therapeutisch taalgebruik. Op TikTok en Instagram bijvoorbeeld worden grapjes gemaakt over stoornis-specifieke strubbelingen en wordt het vaststellen van stoornissen teruggebracht tot afvinklijstjes met symptomen. ‘Dat maakt het ook weer makkelijker om een ander te categoriseren onder een label als narcist’, zegt Dijkstal. ‘Wat ook bijdroeg, was het grote aantal populair-psychologische boeken en zelfhulpboeken dat verscheen, zoals De fontein van Els van Steijn, of Een spiegel voor narcisten van Martin Appelo, en dramaseries zoals In Therapie.’

Taalkundige Waszink denkt daarnaast dat de #MeToo-beweging het gebruik van woorden als ‘onveilig’, ‘toxisch’ en ‘grenzen’ extra aanzwengelde. ‘Daardoor werden mensen mondiger en dat is natuurlijk goed. Dat er dan woorden als ‘grenzen’ worden gebruikt, is niet gek’, zegt Waszink. ‘Als je wilt vertellen dat jou ook iets is overkomen, is het soms makkelijker te zeggen dat iemand jouw grens heeft overschreden, dan te vertellen wat er precies is gebeurd.’

De grotere bekendheid van stoornissen en psychologische termen heeft veel goede effecten gehad, zegt psychotherapeut Dijkstal: ‘Als mensen zich slecht voelen, raken ze op sociale media soms bekend met begrippen als ‘onveilige hechting’ – als kinderen in hun jeugd te weinig erkenning en waardering van hun opvoeders hebben gehad waardoor ze later moeite hebben met intimiteit. Je kunt er mensen vinden die precies meemaken wat jij meemaakt. Dat kan zó’n opluchting zijn. Mensen kunnen aan het denken worden gezet en gericht hulp gaan zoeken.’

Veel nadruk op zelfdiagnose

Daarover: steeds meer mensen zoeken die hulp. Volgens het Trimbos-instituut had in 2021 26 procent van de volwassenen een psychische stoornis, tegenover 17 procent in 2008. Met name jongeren hebben het zwaar: in de leeftijdsgroep van 18-34 jaar steeg het percentage in de afgelopen 15 jaar van 22 naar 36 procent. Dat komt, zegt hoogleraar psychiatrie Jim van Os van de Universiteit Utrecht, deels door toegenomen bekendheid met diagnosen, door steeds ruimere definities van de diagnosen zelf, en door verslechterende maatschappelijke omstandigheden. Maar ook omdat mensen sneller denken dat er iets mis met hen moet zijn als ze ánders zijn. Van Os vindt het mooi dat we meer woorden hebben om onze gevoelswereld te beschrijven: ‘Mensen beginnen die wereld nu te ontdekken en het is in principe goed dat ze woorden vinden om daarover te praten.’

Toch is hij zeer kritisch op de veralgemenisering van de taal uit therapie. ‘De psychologie is net als de psychiatrie een primitieve wetenschap’, zegt Van Os, ‘die vol zit van veronderstellingen over hoe mentale ruimte in elkaar zit. Hoe wij de psyche zien, is meer gestoeld op cultuur dan op wetenschap.’ Volgens Van Os wordt de taal uit therapie gebruikt alsof we nu wéten hoe onze binnenwereld eruitziet. ‘Door die taal te gebruiken, kijken we te veel naar onszelf en anderen met de kaders van een zoekende wetenschap.’

Zo vindt hij het schadelijk dat er nu zo veel nadruk ligt op stoornissen in de taal. ‘We weten allang dat mensen zich nooit zo gedragen als de criteria van stoornissen in het DSM omschrijven: ieder mens is anders, en mensen passen helemaal niet in de hokjes van het DSM.’ Therapeutische taal moedigt aan dat we in stoornissen denken, meent Van Os, wat normale mentale variaties minder normaal maakt. Dat kan leiden tot medicalisering: want als je eenmaal een stoornis hebt, hoort daar een behandeling of medicatie bij.

Ook Batstra vindt het zorgelijk dat er zo veel nadruk ligt op (zelf)diagnoses. ‘De meeste criteria die op sociale media worden genoemd komen veel voor, maar hoeven niet zo problematisch te zijn dat je van een stoornis spreekt.’ Sociale media dragen er volgens Batstra aan bij dat termen als autisme, adhd, depressie en narcisme zo breed worden gebruikt dat ze steeds minder zeggen. ‘Dat geldt trouwens in mijn optiek niet alleen voor burgers, maar zeker ook voor de ggz. Er is weinig terughoudendheid met het uitdelen van diagnostische classificaties, waardoor ze hun lading dreigen te verliezen. Dat schaadt vooral mensen met ernstige problematiek die dringend hulp nodig hebben.’ Immers: als zware termen breed worden ingezet, kan dat het moeilijker maken voor anderen om te peilen hoe ernstig de situatie écht is.

Slachtofferschap aanmoedigen

Van Os en Batstra behoren tot een bredere beweging die alternatieven zoekt voor het ‘stoornisdenken’. Zo beschreef schrijver Rachel Aviv in Strangers to Ourselves (2022) hoe bepalend de medische blik op ons mentale leven kan zijn voor het verloop van emotioneel onweer. Die ontwikkeling staat haaks op de geest die rond stoornissen leeft op sociale media, waar mensen stoornissen juist vaak schetsen als een afwijking van hun brein: mijn hersenen zijn nu eenmaal anders, dit is een stoornis, en daar is een pil voor.

De opkomst van therapietaal heeft commerciële kanten, zegt Van Os. Zo is de popularisering van ‘trauma’ volgens hem ten dele te verklaren door de opmars van EMDR-therapie: een behandeling waarbij je sterke herinneringen oproept aan je trauma en tegelijk met je ogen snelle bewegingen volgt, een therapievorm die ook wordt aangeraden in de bestseller van Bessel van der Kolk, The Body Keeps the Score.

Zowel Van Os als Batstra vindt dat therapeutisch taalgebruik slachtofferschap kan aanmoedigen. ‘Ik begeef me op glad ijs als ik dit zeg en ik wil niemand beledigen’, zegt Batstra, ‘maar het valt me op dat we tegenwoordig wel heel veel zaken traumatisch noemen. We verklaren problemen in het heden ook steeds meer vanuit trauma’s in het verleden. Soms is dat zinvol, maar we moeten er ook weer niet in doorschieten. Iedereen maakt nare dingen mee, dat is inherent aan leven. Ik ben ervoor om woorden als ‘trauma’ en een classificatie als posttraumatisch stresssyndroom te bewaren voor ernstige gebeurtenissen en reacties daarop.’

De definitie van trauma in het DSM werd overigens verschillende keren verbreed, maar is in de laatste versie juist weer vernauwd tot een serieuze (dreiging van) verwonding, de dood of seksueel misbruik. Het heet concept creep (to creep betekent sluipen) als termen voor negatieve emotionele ervaringen een steeds bredere definitie krijgen. Taalkundige Waszink zegt dat het dit soort taal eigen is te verwateren in het gebruik. ‘Dat gebeurt ook bij woorden die over bepaalde ziektebeelden gaan: het woord ‘depressie’ wordt behalve voor een bepaald ziektebeeld ook al een hele tijd gebruikt voor een somber gevoel in het algemeen. Ook ‘trauma’ kan er een algemenere betekenis bij krijgen.’

Normaliseren

In 2021 heeft Van Dale de definitie van ‘toxisch’ uitgebreid: onder de betekenis ‘giftig’ kwam ook ‘schadelijk, gemeen’ te staan. Depressie (‘een gedrukte gemoedsstemming’) en trauma (‘kwetsing van de psyche door een hevige gevoelservaring die een blijvende stoornis teweegbrengt’) hebben er nog geen extra betekenissen bij. Toch vinden de experts dat ‘trauma’ in het gebruik aan inflatie onderhevig is.

Dat merkt Dijkstal in haar behandelkamer: ‘Een trauma betekent herbelevingen hebben, nachtmerries houden, dat je er echt van in de war blijft en het je gedrag blijft beïnvloeden. Dat is écht anders dan een heel vervelende herinnering die ook nooit een leuke herinnering wordt.’ Ook depressie wordt sneller gebruikt, ziet Dijkstal: ‘Mensen denken nu sneller dat ze een depressie hebben, maar een beetje somber zijn, een tijdlang er geen zin in hebben, is toch echt iets anders.’

Soms kunnen zware bewoordingen volgens Dijkstal behandeling in de weg staan: ‘Een ‘trauma’ maakt het zo zwaar en groot dat je er eigenlijk niet meer op een andere manier naar kunt kijken. In psychotherapie normaliseer je juist vaak dingen, omdat het makkelijker is om ergens aan te werken als je het idee hebt dat je er wat aan kunt doen.’ Datzelfde geldt voor stoornissen, zegt Dijkstal: ‘Ze maken mensen soms bang, want ze lijken definitief.’ Soms denken mensen dat ze ‘hoogsensitief’ zijn, zegt Dijkstal. ‘Maar dat is helemaal geen officiële diagnose. Als mensen eenmaal denken: dát heb ik, kunnen ze het soms als verontschuldiging gebruiken, en het kan de juiste diagnose in de weg staan.’

Narcist als scheldtaal

‘Met therapeutische taal kun je ook persoonlijke reflectie ontwijken’, merkt Dijkstal op over ‘de grenzen’ van acteur Hill. ‘In therapie word je opgevoed om te bedenken wat moeilijk is voor jou. Maar als je leert verwoorden wat jij allemaal onprettig vindt, kun je dat ook onversneden op je partner of vrienden gaan leggen. Je kunt jezelf en je behoeften met die taal ook te veel centraal stellen in relaties.’ Dat ziet ook Waszink, die momenteel taal uit de datingwereld bestudeert: ‘Als iets niet werkt, zeggen mensen al gauw: hij is een narcist, of: hij heeft geen veilige hechting gehad. Dan hoef je niet bij jezelf stil te staan.’

Een ander een narcist noemen, zoals Hills vriendin Brady en Ekiz bij Timmermans deden, moedigt Dijkstal niet aan: ‘Narcist is gewoon scheldtaal geworden. Het is een persoonlijkheidsstoornis, dus dat is heel stigmatiserend taalgebruik en het is misbruik om zo’n term op iemand te plakken.’

De nadruk op stoornissen in de taal is volgens Batstra zowel het resultaat van individualisering als een aanjager ervan. ‘Een individualistische samenleving geeft je de boodschap dat iedereen gelukkig, mooi en fit kan worden als je je er maar voor inzet. Maar als het niet goed met je gaat, ben je dus ook zelf de schuldige. Een neurobiologische stoornisverklaring, dus een verklaring die naar de hersenen verwijst, komt dan als geroepen; dan heb je een ziekte en kun je daar niets aan doen.’ Die neurobiologische blik vindt Batstra te beperkend: ‘Ten eerste is er weinig bewijs voor neurobiologische oorzaken voor psychische problemen en stoornissen. Ten tweede is een groot nadeel van zo’n strikt neurobiologische blik in de taal, dat de oorzaken in de context onderbelicht blijven.’

Aan therapietaal, zegt Batstra, is te zien dat oorzaak en oplossing voor psychische problemen bij het individu worden neergelegd, terwijl we naar de samenleving zouden moeten kijken. ‘Het zou goed zijn als we manieren vinden om onszelf weer wat minder belangrijk te maken en meer als onderdeel van een groter geheel ervaren.’

Ook Van Os vindt dat door therapietaal de collectieve oorzaken van veelvoorkomende psychische problemen buitenspel blijven. Dat steeds meer jongeren zich ziek voelen, is niet hun schuld, benadrukt hij: ‘We hebben jongeren met de paplepel ingegoten dat als je je niet senang voelt, of als je niet perfect gelukkig bent, je een psychische aandoening hebt, dat je ziek bent. In plaats van dat we zeggen: je hebt een normale reactie want je leeft gewoon in een shit-samenleving waarin alles maakbaar lijkt. Dat leidt tot eenzaamheid.’

Van Os denkt dat het goed is om kinderen vroeg te leren woorden te geven aan hun emoties. ‘Vanaf een jaar of 7 kun je leren hoe je dat allemaal kunt benoemen. Je kunt leren dat iedereen pijn heeft, dat dat normaal is, en dat pijn ook vormend is.’ Batstra noemt als voorbeeld van tegenwicht tegen therapietaal het Afrikaanse woord ‘ubuntu’: ‘Een mens is een mens, omdat er anderen zijn. Door dat in gedachten te houden, wordt de oorzaak en oplossing als iemand zich afwijkend voelt of gedraagt, veel meer gezocht op groepsniveau. Het lastige is dat er voor therapie een markt is en voor ubuntu niet. Het beroep therapeut bestaat wel, maar het beroep ubuntu’er of saamhorigheidsbevorderaar niet.’