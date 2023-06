‘Transformers: Rise of the Beasts’ heeft een groot gebrek aan eigenheid, álles is ontleend aan iets anders ★★☆☆☆

Transformers: Rise of the Beasts

‘Weird.’ De New Yorkse wannabe-autodief Noah (Anthony Ramos) heeft geen ander woord voor het feit dat de zilverkleurige Porsche die hij zojuist probeerde te stelen voor zijn ogen in een robot is veranderd. Een Transformer genaamd Mirage, de autorobot in kwestie met de stem van een wel erg jolige Pete Davidson, plaatst het een en ander in perspectief. ‘Raar? Marky Mark die uit de Funky Bunch stapt en een acteercarrière nastreeft, dát is pas raar.’

En zo zijn we met dit zevende deel uit deze filmreeks plotseling aangekomen in 1994, met alle grapjes en verwijzingen van dien. Noah praat thuis met zijn jongere, zieke broertje via een walkietalkie. Er zijn verwijzingen naar videogame-iconen Sonic en Mario. Het New Yorkse straatbeeld ademt de films van Spike Lee. OJ Simpson is op tv. De soundtrack zit boordevol Wu-Tang Clan, A Tribe Called Quest, Notorious B.I.G. en Nas.

Transformers: Rise of the Beasts is net als de in de jaren tachtig gesitueerde voorganger Bumblebee (2018) desondanks een tamelijk kleurloze prequel op het Transformers-kwintet (2007-2017). Dat kwintet was van Michael Bay, die per film buitenissiger spektakel afleverde (de laatste twee met Marky Mark Wahlberg). Zo gauw de Autobots (goed) en Terrorcons (slecht) ten tonele verschijnen en er wordt geknokt om de Transwarp-sleutel, gaat het mis. Noah en museumstagiair Elena (Dominique Fishback) groeien uit tot inwisselbare helden, terwijl het regisseur Steven Caple Jr. in de actiescènes ontbreekt aan gevoel voor ritme, beweging, massa en perspectief. Een nieuw dier-achtig robotvolk onder aanvoering van een gorilla en adelaar oogt zelfs opmerkelijk onaf.

Een ander probleem van het saaie Rise of the Beasts is een groot gebrek aan eigenheid. Niet alleen de jaren negentig bestaan enkel bij de gratie van citaten, álles is hier ontleend aan iets anders. Ook de haastige Indiana Jones-achtige sequentie in Peru, waarbij Noah expliciet opmerkt dat dit hele gedoe toch wel érg op Indiana Jones lijkt.