Transdiscussie veroorzaakt ophef in Britse schrijversvakbond

De Britse schrijversvakbond is het toneel geworden van een felle cultuurstrijd. Een groep leden van de Society of Authors heeft onlangs – tevergeefs – geprobeerd voorzitter Joanne Harris weg te stemmen. De schrijver van de roman Chocolate (1999) presideert volgens haar critici over een ‘angstcultuur’ waarin geen ruimte meer is voor vrijheid van expressie en meningsuiting. Bestuurslid Tim Tate, een onderzoeksjournalist en filmmaker, is opgestapt omdat klachten tegen Harris naar zijn idee op een bevooroordeelde wijze waren behandeld.

De strijd draait voornamelijk om de transdiscussie. Als leider van de vakbond, die twaalfduizend schrijvers vertegenwoordigt, zou Harris geen hulp bieden aan auteurs die problemen krijgen met hun uitgevers omdat ze kritiek hebben op de genderideologie en ervan uitgaan dat er een biologische definitie bestaat van wat een vrouw is.

Zo zouden Harris en haar medestanders stilzwijgend toekijken hoe J.K. Rowling al jaren wordt aangevallen. De schrijver van de Harry Potter-boeken heeft zich afgelopen jaren nadrukkelijk gemengd in de genderdiscussie. Toen Rowling afgelopen zomer bekendmaakte dat ze doodsbedreigingen had ontvangen nadat ze haar medeleven had betoond aan haar neergestoken collega Salman Rushdie, organiseerde Harris een Twitterpeiling met de vraag of Rowlings mededeling wel geloofwaardig was.

De Engelse schrijfster Joanne Harris lag onder vuur als voorzitter van de Society of Authors. Beeld Getty Images

Dat zette kwaad bloed. Desondanks bleek er nog genoeg vertrouwen te bestaan in het leiderschap van de 58-jarige Harris. Van de 751 stemmende leden waren er slechts 143 vóór het wegsturen van de voorzitter. Ook het voorstel om een speciale commissie in te stellen die de vrijheid van meningsuiting moet bewaken, haalde het niet.

Een voorstander van zo’n commissie is de feminist Julie Bindel. Zij kreeg onlangs te maken met de ‘cancel culture’ toen de ticketingwebsite Eventbrite bij nader inzien weigerde kaarten te verkopen voor de presentatie van Karen Ingala Smiths Defending Women’s Spaces. Bindel zou Smith interviewen, maar volgens Eventbrite staat haar boek, dat transkritisch is, haaks op de waarden van het bedrijf.

Een jaar geleden kwam de Society of Authors ook al in opspraak toen de auteur en docent Kate Clanchy kritiek kreeg voor de manier waarop ze in haar memoires Some Kids I Taught and What They Taught Me scholieren met een etnische achtergrond had omschreven. Ze gebruikte onder meer de termen ‘amandelvormige ogen’ en ‘chocoladekleurige huid’. Het leidde tot kritiek van Harris en andere auteurs, waarna Clanchy het prijswinnende boek aanpaste. Na deze affaire zegde kinderboekenschrijver Sir Philip Pullman, die Clanchy had gesteund, zijn lidmaatschap van de vakbond op.