Trainwreck toont spectaculaire beelden van een festival dat veranderde in een oorlogsgebied ★★★☆☆

Trainwreck: Woodstock ’99

De driedelige documentaire Trainwreck: Woodstock ’99 (een titel waar een behoorlijke spoiler in verborgen zit) praat ons in de openingsbeelden bij over hoe het muziekfestival in 1999 ook al weer was afgelopen. Op een maandagochtend wordt er gefilmd vanuit een auto die rondrijdt op het festivalterrein op een oude luchtmachtbasis bij het stadje Rome, in de staat New York. De enige vergelijking die je kunt maken is die met een oorlogsgebied: van het driedaagse festival is niets over dan smeulende puinhopen. Het was kennelijk niet helemaal de ode geworden aan dat legendarische festival van love & peace van dertig jaar eerder.

Mister Woodstock

Misschien dat bij de allereerste brainstorm de goede bedoelingen nog de boventoon voerden; de organisatie had immer Michael Lang, Mister Woodstock zelf, aan boord. Vijf jaar voor de editie van 1999 was er al een poging gedaan om de naam Woodstock opnieuw in te zetten, maar dat festival was veranderd in een modderbad en onder de voet gelopen door mensen die gratis naar binnen wilden. Was het niet eens tijd om echt te gaan verdienen aan de naam Woodstock? Opportunisme en cynisme (en verbluffende naïviteit) namen al snel de overhand.

De bewaking werd uitbesteed aan jongelui die waren gelokt met gratis kaartjes, de catering kwam in handen van derden, zonder enige afspraken over de prijzen – waardoor op het snikhete asfalt maar liefst 4 dollar voor een flesje water werd gevraagd. Van schoonmaak was geen sprake, zodat het festival na de eerste nacht al op een vuilnisbelt leek. En hygiëne? De waterhuishouding en het riool begonnen door elkaar te lopen, wat doorgedraaide jongeren er niet van weerhield een soort poepglijbanen te maken. In de loop van het festival keerde een aantal middeleeuwse ziekten terug.

De groeiende woede en frustratie op het terrein werden nog eens gevoed door optredens van bands als Limp Bizkit en Korn, die de tweehonderdduizend bezoekers in een soort staat van schuimbekkende extase brachten, negatieve energie die ergens heen moest. De tekst ‘Fuck you, I won’t do what you tell me’ van Rage Against the Machine werd een soort strijdkreet toen de menigte twee dagen later de cateringtrucks in de hens stak en de geluidstorens omvertrok.

Vrouwenhaat

Er zit een aspect van leedvermaak in de manier waarop dat holle Woodstock-merk hier werd opgeblazen, vergelijkbaar met de reacties op Fyre: The Greatest Party That Never Happened. Het lachen vergaat je als kijker alleen al snel als blijkt dat er steeds meer verhalen doorkwamen over extreme vrouwenhaat, aanrandingen en verkrachtingen. De Wikipedia-pagina van het festival meldt ook een aantal doden, vermoedelijk veroorzaakt door overdoses en oververhitting.

De makers van Trainwreck hebben genoeg spectaculair beeldmateriaal, maar blijven weg van een poging om de vraag te beantwoorden wat hier nu werkelijk gebeurde, en wat dit voor de muziek- en festivalcultuur betekende.