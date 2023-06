Tracks van de week: Weemoed en verlangen verklankt door Beatlesque koortjes, een ontroerend folkliedje en een Brits strijkje

Alamo Race Track – Sally H.

Na acht jaar is Alamo Race Track, de band van Ralph Mulder, terug met een mooi Beatlesque liedje Sally H., een voorbode van het in oktober te verschijnen nieuwe album Greetings from Tear Valley and the Diamond Ae.

Broeder Dieleman – Ochtendvier

De Zeeuwse zanger Broeder Dieleman ontroert samen met de Amerikaanse Baby Dee in Ochtendvier, een liedje over hoop en verlangen dat nieuwsgierig maakt naar Dielemans nieuwe album Oh mijn ziel (18 augustus).

The Coral – Wild Bird

Al een paar weken uit, maar niet uit het hoofd te krijgen dit kleine liedje van de Britse band The Coral. Let vooral op die violen die de zomer naar je toe strijken.