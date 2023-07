Tracks van de week: twinkelende en tokkelende gitaren en stampende drummers

Bibio ft. Olivier St. Louis – Sorry (Won’t Cut It)

Een twinkelende gitaar en de zoete stem van St. Louis laten je zweven op de licht psychedelische soul van de Britse producer die van alle muzikale markten thuis is.

Mitski – Bug Like an Angel

Singer-songwriter Miski’s gitaargetokkel wordt op gezette tijden onderbroken door een gospelkoor dat haar frasen nog eens vet onderstreept. Rustgevend en bekrachtigend.

Lol Tolhurst, Budgie & Jacknife Lee ft. James Murphy – Los Angeles

De voormalige drummer van The Cure, die van Siouxsie & The Banshees en de punkfunkpaus van New York halen op een lekker stampend ritme uit naar Los Angeles.