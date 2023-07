Tracks van de week: Een wraaklustige Olivia Rodrigo, een stemmige Peter Gabriel en dronkemansblues van Alabaster DePlume

Olivia Rodrigo – Vampire

Vooruitlopend op haar in september te verschijnen nieuwe album Guts komt Olivia Rodrigo met een sterk nieuw liedje vol wraakzucht. Een soort mini-opera in vier minuten waarin ze alle facetten van haar zangkunst demonstreert.

Peter Gabriel – So Much

Van alle nieuwe nummers die Peter Gabriel de laatste maanden uitbracht is So Much de mooiste en tegelijk meest eenvoudige. Een mooi gezongen sober pianoliedje over ouder worden.

Alabaster DePlume – Did You Know

De Britse jazzsaxofonist verrast met een wat vals beginnende bar-blues in de sfeer van Tom Waits in de jaren zeventig. Het liedje wordt gedragen door de diep melancholieke zang van Momoko Gill.