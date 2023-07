Tracks van de week: Big Thief-waanzin, Homesick-horlepiep en de kattenbak van Mark

1. Big Thief – Vampire Empire

Big Thief-fans kennen Vampire Empire al: de band speelt het al een tijd live. Nu is er een studioversie: Big Thief op z’n best, met Adrianne Lenker als Dylan op de rand van de waanzin.

2. The Homesick - Soola

Zijn ze weer: The Homesick uit Dokkum, niet langer op het Amerikaanse Sub Pop-label, maar dat maakt single Soola niet minder fijn. Post-punk met elektronische Brooklyn-horlepiep? Ongrijpbaar.

3. Mark Lohmann - Kattenbak

De afzender van Kattenbak is Mark Lohmann, ook frontman van de band Moon Moon Moon. Zijn sololiedjes zijn volgens hem het ‘dagboek waarvan je zelf te laf of beschaamd bent om het te schrijven’. Is waar.