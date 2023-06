Tracks van de Week (26): Sampha 2.0, James Blake 2.0, maar The Chemical Brothers klinken vertrouwd

1. Sampha – Spirit 2.0

Sinds zijn sterke debuut Process (2017) is Sampha, soulvol singer-songwriter uit Londen, iets te lang uit beeld gebleven. Het jazzy, prachtig lichte Spirit 2.0 voelt als een nieuwe start.

2. James Blake – Big Hammer

James Blake werd bekend met dromerige dubstep en ijle zang, maar Big Hammer is andere koek: een sinistere hiphoptrack met brokken dancehall (en een wilde joyride in de videoclip).

3. The Chemical Brothers – Live Again

The Chemical Brothers triomfeerden als elder statesmen op Glastonbury en kondigden deze week hun memoires in boekvorm aan. Vertrouwd klinkende nieuwe muziek is er ook: Live Again.