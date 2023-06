Tracks van de week (24): Sam Smith mét Madonna, Christine & the Queens en een gothicklassieker

Sam Smith & Madonna - Vulgar

Stampende orkestdance met oriëntaalse versierselen, van Sam Smith én Madonna, die geheel in de stijl van dit liedje zingen dat ze graag vulgair willen zijn.

Christine and the Queens - A Day in the Water

Chris gaf afgelopen weekend een intense en indrukwekkende show op Best Kept Secret. Zijn band Christine & the Queens is terug, ook met dit poëtische A Day in the Water.

Black Veil Brides - Temple of Love

De Amerikaanse rockers laten de gothicklassieker van The Sisters of Mercy nog één keer vlammen. Laat die speakers knallen en zeg daarna netjes sorry tegen de buren.