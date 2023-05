Tracks van de Week (19): engelachtige zang en hervonden geloof in muziek en liefde

1. Arlo Parks - Pegasus

De prachtige stem van indiefolkkoningin Phoebe Bridgers duikt overal op, dezer dagen. Na The National nu weer in Pegasus, nieuwe single van Arlo Parks. Dat klinkt, als altijd, angelic. Engelachtig.

2. Local Natives - NYE

Vaderschap, verlies en verloren liefde: de Californische indieband Local Natives beleefde hobbelige jaren, maar keert terug met een troostrijk liedje over (waarom ook niet?) oudejaarsavond.

3. Ruud Houweling – I’ll Always Believe in You

Even wankelde Ruud Houwelings geloof in muziek en liefde. Hij bezingt het prachtig in de louterende eerste single van zijn nieuwe album (september!). Het geloof, in beide, is terug.