Tove Ditlevsen laat overtuigend zien hoe een geesteszieke de wereld ervaart

De Deense schijfster Tove Ditlevsen (1917-1976) leidde met een drugsverslaving en vier gestrande huwelijken een bewogen leven. Ze tekende dit genadeloos op in haar veelgeprezen driedelige autobiografie, waarvan in 2020 een Nederlandse vertaling verscheen. Eindelijk is nu ook haar eerste literaire roman in het Nederlands vertaald.

Ook De gezichten is gebaseerd op haar eigen ervaringen. De hoofdpersoon, Lise Mundus, is schrijfster en moeder van drie kinderen. Ze is ervan overtuigd dat haar man een affaire heeft met de huishoudster, Gitte. Ze slikt een overdosis pillen en wordt opgenomen. Haar verblijf in een psychiatrische inrichting en haar waanbeelden worden scherp neergezet. Ze hoort stemmen in de leidingen en voert gesprekken met bekenden die er niet zijn. Bepaald geen opwekkende literatuur, maar Ditlevsen geeft wel een overtuigend beeld van hoe een geesteszieke de wereld ervaart: schijn en werkelijkheid lopen volledig in elkaar over. De hoeveelheid als-vergelijkingen is iets te uitbundig (‘het was stil als in een kathedraal’), maar verraden haar grote literaire talent. Het is de hoogste tijd dat ook de rest van haar oeuvre in het Nederlands wordt vertaald.

Tove Ditlevsen: De gezichten. Uit het Deens vertaald door Lammie Post-Oostenbrink. Das Mag; € 19,99.