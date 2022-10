Totem, de openingsfilm van Cinekid, is een jeugdfilm met een volwassen onderwerp ★★★☆☆

Ama en het stekelvarken in ‘Totem’.

‘Ga nooit naar de politie.’ Dat heeft de vader van de 11-jarige Ama (Amani-Jean Philippe) zijn dochter altijd op het hart gedrukt. Het lijkt een vreemd advies, maar Ama verblijft met haar ouders en broertje illegaal in Nederland. Al zo lang als ze zich kan herinneren.

Het gaat al jaren goed. Ama voelt zich volledig Nederlands. Ze doet het prima op school en wil zwemkampioen worden. Haar Senegalese ouders hebben een baan en een appartement in Rotterdam. Maar een onschuldige melding over wateroverlast doet het kaartenhuis instorten: Ama’s moeder en broertje worden door de politie meegenomen, terwijl haar vader aan het werk is. Zelf weet ze net op tijd te vluchten. Ze kan schuilen bij haar schoolvriend Thijs, al is dat behoorlijk spannend, want Thijs’ moeder werkt bij de politie.

Totem, de openingsfilm van het Cinekid-festival, dat deze week begint, is een jeugdfilm met een volwassen onderwerp. Regisseur Sander Burger wilde aanvankelijk een documentaire maken over leven in de illegaliteit, liet dat plan weer varen, maar bleef ondertussen toch op het thema kauwen. Een film voor kinderen was weer eens iets nieuws voor Burger, die nooit stil lijkt te zitten en documentaires afwisselt met fictie — zijn speelfilm De veroordeling was vorig jaar de grote winnaar bij de uitreiking van de Gouden Kalveren.

Wat Totem onderscheidt van ander realistisch jeugddrama, is de aanwezigheid van een enorm stekelvarken. Het dier duikt plotseling op, wanneer de film ongeveer een half uur onderweg is. Ama kijkt er natuurlijk raar van op, maar accepteert gelaten dat het dier haar door de stad achtervolgt. Ze ontmoet een zwerver van Afrikaanse afkomst, die zich een griot noemt, een West-Afrikaanse verteller of zanger. Hij legt haar uit dat het stekelvarken haar totemdier is: haar spirituele steun en toeverlaat.

Het stekelvarken (geen computeranimatie, maar een echt gebouwd beest met talloze sensoren en ruimte voor een poppenspeler binnenin) maakt de verder wat voorspelbare film bijzonder. Regisseur Burger en mede-scenarioschrijver Bastiaan Tichler willen er ook mee zeggen dat het belangrijk is om je culturele achtergrond te kennen. Ama, die zo haar best deed Nederlands te zijn, leert haar Senegalese wortels te waarderen.

Het onverstoorbare stekelvarken mag dan de show stelen, hoofdrolspeler Amani-Jean Philippe is ook een natuurtalent. Een belangrijke rol is daarnaast weggelegd voor Rotterdam, steeds vaker het decor van Nederlandse speelfilms. Cameraman Sal Kroonenberg toont de stad op haar best, vaak in het avondlicht en met een wijde lens die veel laat zien van de omgeving. Minder geslaagd is het overdadige gebruik van de zogenaamde Dutch angle, een techniek die voor een scheve horizon zorgt. Het is een nogal opdringerige manier om spanning en vervreemding op te wekken. Dat Ama’s wereld uit het lood staat, wordt ook wel duidelijk zonder al die scheve lijnen.