Tot in detail beschrijft Tahmina Akefi haar jaren met Peter R. de Vries

‘Er zijn gebeurtenissen die bepalend zijn voor het verdere verloop van je leven’, schrijft Tahmina Akefi in Mijn grote liefde – Een leven met Peter R. de Vries. De gebeurtenis in kwestie is een blik via de spiegel bij de visagiste van Pauw, waar de journaliste en de misdaadverslaggever elkaar voor het eerst zien. ‘Een connectie op zielsniveau, een klik’, schrijft Akefi. ‘Blikseminslag’, zegt De Vries een paar dagen later op hun eerste date.

Akefi werd pas bekend als de vriendin van Peter R. de Vries na zijn dood; ze maakten hun relatie, die in 2015 begon, nooit publiek. Waarom wordt nergens in Akefi’s boek helemaal duidelijk – uit angst voor de roddelpers, luidt de verklaring. Nu ligt er alsnog een verslag van hun jaren samen, met meer privédetails dan de bladen ooit hadden verzameld.

Maar nu heeft Akefi, net als bij de documentaire die ze al maakte, de regie zelf in handen. Dat resulteert in een hier clichématig, daar aangrijpend relaas dat zonder de moord op De Vries – ze begonnen het boek samen, hij schreef slechts twee hoofdstukken – niet dezelfde lading had gehad. In die zin leest het boek ook als een luide roep om erkenning als zijn laatste grote liefde: bewijs wordt op bewijs gestapeld in de vorm van liefdesslotjes, -armbanden en boeketten rode rozen. Volkomen begrijpelijk na wat er gebeurd is, maar voor het boek is het te veel.

Tahmina Akefi: Mijn grote liefde – Een leven met Peter R. de Vries. Prometheus; 264 pagina’s; € 22,50.

Beeld Prometheus