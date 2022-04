‘Tosca is pessimistisch en hopeloos. Het is een verschrikkelijk, maar fantastisch verhaal’

Barrie Kosky tijdens het repetitieproces van Tosca bij De Nationale Opera. Beeld Melle Meivogel

Als 15-jarige raakte de Australische operaregisseur Barrie Kosky (55) geobsedeerd door Giacomo Puccini’s opera Tosca. Vooral door de tweede akte, waarin de Romeinse politiechef Scarpia zijn politieke gevangene Mario Cavaradossi martelt. Hij stopt pas als diens geliefde, de operazangeres Floria Tosca, hem seksuele gunsten heeft beloofd.

‘Ik kende die tweede akte achterstevoren’, zegt Kosky bij De Nationale Opera in Amsterdam, waar hij een nieuwe productie van Tosca repeteert. ‘Zoveel zomeravonden in Australië zat ik bonkend op de piano, alle drie de rollen zingend.’

Kosky’s producties zijn onconventioneel, betoverend, uitbundig, soms overdadig, vaak verhelderend. Al tien jaar is hij artistiek directeur van de Komische Oper in Berlijn, een van de spannendste operahuizen ter wereld, waar operette, musical en opera op gelijke voet staan. Dit jaar zwaait Kosky af, maar hij zal zijn stempel op de Komische Oper blijven drukken als huisregisseur.

Zijn liefde voor het genre werd gewekt door zijn Hongaarse grootmoeder, die hem vanaf zijn 7de meenam naar de opera. ‘Mijn grootmoeder was bezeten van Puccini en Wagner. Als tienermeisje schreef ze een brief aan Puccini en hij stuurde een ansichtkaart terug. Die schonk ze aan mij voor mijn 18de verjaardag.’

Kosky’s oma gaf hem ook een gereedschapskist van onschatbare waarde voor een toekomstige regisseur. ‘Het was niet alleen: kom, we gaan naar de opera. De eerste vijf of zes jaar gaf ze me echt huiswerk. Eerst een opname om te beluisteren. Daarna moest ik het libretto (de tekst, red.) lezen en dan gingen we het bespreken. Ze was mijn oma en mijn leraar tegelijk.’

Tegen de tijd waarin zijn Tosca-obsessie ontstond, deed Kosky uit zichzelf grondig zijn huiswerk. Nu mag hij eindelijk tekenen voor zijn eigen Tosca, de eerste van drie opera’s van Puccini voor De Nationale Opera, alle drie met chef-dirigent Lorenzo Viotti. Turandot staat gepland voor volgend seizoen. Daarna komen de drie eenakters van Il Trittico.

Malin Byström als Tosca en Joshua Guerrero als Cavaradossi in de opera Tosca van regisseur Kosky. Beeld Marco Borggreve

‘Ik vraag al twintig jaar: mag ik Tosca doen? Maar de meeste grote huizen hebben al een traditionele oude productie die het publiek heel graag telkens weer ziet terugkomen.’ Dat is in Amsterdam niet het geval. De laatste Tosca aan de Amstel was in 1998, toen wereldster Bryn Terfel een groots roldebuut maakte als Scarpia. Die productie werd nog maar één keer hernomen.

Sinds zijn jeugd is Kosky’s waardering van het stuk alleen maar gegroeid. ‘Het is geniaal, en ik gebruik het woord niet zomaar, hoe Puccini het thema ‘optreden’ toelicht, niet alleen in de subtekst, maar ook in de structuur van het stuk. Het is altijd erg ambivalent: wanneer speelt Tosca toneel en wanneer is ze echt? De drie sterfgevallen zijn echter allemaal performatief.’

Kosky bedoelt dat Tosca op deze momenten niet slechts een personage in een voorstelling is, maar zelfs de voorstelling of de perceptie ervan beïnvloedt. Nadat ze Scarpia heeft gedood, steekt Tosca gewoonlijk kaarsen aan en legt een kruisbeeld op het lichaam. ‘Ze ensceneert hier iets, ze is letterlijk een regisseur geworden.’

Tijdens de schijnexecutie van Cavaradossi, die echt blijkt te zijn, wordt zij de toeschouwer. ‘Het is zo’n briljant idee dat de operazangeres zelf het publiek wordt! En wanneer ze zelfmoord pleegt, een rationele beslissing en geen wanhoopsdaad, is ze alles: acteur, regisseur, publiek en kunstwerk. Ze wordt haar eigen opera.’

Kosky ziet ook thematische overeenkomsten met film noir en beschrijft zijn Tosca als een opéra noir. ‘Maar het publiek moet geen Tosca verwachten die eruitziet als Barbara Stanwyck in Double Indemnity uit 1944 (een archetypische femme fatale in een film noir, red.). De productie is niet visueel geïnspireerd door film noir, wel door het verhoogde emotionele realisme van het genre.

‘Tosca ging in 1900 in première en is, in zekere zin, de eerste opera van de 20ste eeuw, een modern stuk met thema’s en ideeën die ontwikkelingen van een paar decennia later voorspellen. Rond die tijd bracht de komst van bewegende beelden een verschuiving in de kunst teweeg.

‘Ik denkt dat Puccini, in het bijzonder in Tosca, een emotionele vertelkunst heeft ontwikkeld die opera uiteindelijk zou overdragen aan film. In de jaren dertig en veertig nam Hollywood figuurlijke uitdrukkingen, ideeën en structuren van Puccini over.

‘Film noir is in wezen een botsing tussen het Duitse expressionisme en het psychologische realisme van Stanislavski’s acteermethode, methodacting. Het ontstond toen al die Duitse en Oostenrijkse Joden naar Hollywood gingen: componisten, ontwerpers, schrijvers en regisseurs als Fritz Lang, Josef von Sternberg en Billy Wilder. In dezelfde periode werden misdaadromans en thrillers erg populair.

‘Deze mengeling van politiek, criminaliteit, erotiek, geweld en sadisme werd de heersende filmvorm. En dat zit allemaal al in Puccini. Tosca is pessimistisch en hopeloos. Het is een verschrikkelijk verhaal. Fantastisch, maar verschrikkelijk.’

Al deze grimmigheid kan niet gepaard gaan met weelderige kerk- en paleisinterieurs die zo uit een Romereisgids komen. Bijvoorbeeld: Tosca moet zich in het nauw gedreven voelen door Scarpia, dus de aanranding speelt zich af in een keuken. Kosky’s instructie aan zijn decorontwerper: ‘Maak het zo klein mogelijk.’

Tosca in een benarde positie in de keuken bij Scarpia, in de operaregie van Barrie Kosky. Beeld Marco Borggreve

Tosca lijdt aan slechte uitvoeringsgewoontes die er in de loop der jaren zijn ingeslopen, vinden Kosky en dirigent Viotti. Ze maken er korte metten mee.

‘Neem Tosca’s entree. Cavaradossi is bezig met een schilderij en Tosca denkt dat hij ergens in de kerk een andere vrouw heeft verstopt. In de meeste producties stormt ze binnen als een Medea, een briesende, jaloerse diva. Maar zo is het noch in de muziek, noch in de tekst. Onze sopraan, Malin Byström, is veel flirteriger. Ze speelt met de kwasten, ze glimlacht.’

Een ander voorbeeld is de Te Deum-scène, waarin Scarpia zijn wellustige en moorddadige fantasieën de vrije loop laat. ‘Het is privé. Hij praat tegen zichzelf en het is ‘piano’. Maar de meeste Scarpia’s brullen: va, Tosca! A-a-a-a-aaahhh! Een soort commando. Gevorg Hakobyan, onze prachtige Armeense bariton, heeft in tachtig Tosca’s gespeeld, maar nog nooit in een gloednieuwe productie. Hij vond het nogal lastig toen wij zeiden: je hebt dat verkeerd geleerd.

‘Er zijn zo veel vreselijke tradities ontstaan. Rallentando’s en ritardando’s (vertragingen, red.) die niet in de partituur staan. Rubato’s (met meer ritmische vrijheid gespeeld, red.) op élke lijn, alles uit-ge-rekt. We proberen de partituur te volgen. Maar uiteindelijk moeten muzikale beslissingen uit de productie voortkomen. Het stuk staat niet los van de mensen die het op het toneel uitvoeren.’

Daarom spreekt Kosky ook liever over ‘muziektheater’ dan over ‘opera’. ‘De term ‘muziektheater’ dekt de lading: vijftig procent muziek en vijftig procent theater. ‘Opera’ voelt voor mij erg 19de-eeuws en zangercentrisch aan. Opera is tenslotte een herbewerking van het oud-Griekse theater, dat bestond uit beweging, muziek en tekst. Het is wat Aeschylus maakte en wat Puccini maakte en ik hou van het verband tussen de twee.’

Tosca door De Nationale Opera. 12/4 t/m 8/5, Nationale Opera & Ballet, Amsterdam.