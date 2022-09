Tore Tom Denys laat Dionysos Now Willaert zingen. Alsof je aanschuift in Ferrara circa 1525 ★★★☆☆

De beroemdste Vlaamse componist in de 16de eeuw, Adrian Willaert, werd rond 1490 geboren nabij Roeselaere. Dat schept een band, vond de Roeselarenaar Tore Tom Denys, bekend van oude-muziekgroepen als Capilla Flamenca en Cinquecento. Nu, vanuit zijn woonplaats Wenen, onderneemt Denys met het ensemble Dionysos Now een langjarig Willaertproject.

Adriano 3 heet het album rond een in Den Bosch teruggevonden Missa sine nomine. Deze meerstemmige mis zonder naam bevat een notenpatroon dat zou verwijzen naar een werkgever van Willaert in Ferrara, kardinaal Ippolito d’Este. Op deze derde cd in de Willaertreeks verschijnt het stuk dan ook als Missa Ippolito.

De bezetting van Dionysos Now is enkelvoudig, met louter mannen. Ze zingen de oude polyfonie minder dionysisch dan de Vlaamse collega’s van Graindelavoix, minder aards ook dan sommige Fransen, maar gelukkig vezelrijker dan menig Engels koor. Sterker, er zit een naturel in de klank die de illusie schept dat je aanschuift in Ferrara circa 1525.

Dionysos Now Adriano 3 Klassiek ★★★☆☆ Evil Penguin Records