Topdirigent Gergjev moet kiezen tussen Poetin en het Westen

Valeri Gergjev in 2014, het jaar dat zijn handtekening verscheen onder een open brief waarin steun werd uitgesproken voor de Russische annexatie van de Krim. Beeld Robin Utrecht / ANP

‘Rusland is een dramatisch land’, zei de vermaarde Russische dirigent Valeri Gergjev in 2003 tegen de Volkskrant. ‘Als je in Nederland woont, heb je geen idéé wat instabiliteit betekent. Van eind jaren tachtig tot diep in de jaren negentig heeft Rusland geen dag rust gekend. Geen dag. Dan zeg je dankjewel tegen de man die voor stabiliteit heeft gezorgd.’

Die man heette Vladimir Poetin en hij is nog altijd president van de Russische Federatie. Met de brute inval in Oekraïne zou hij de glanscarrière van Valeri Gergjev (68) weleens abrupt kunnen smoren. Want sinds een paar dagen regent het afzeggingen en ultimatums voor de Rus die behoort tot ’s werelds drukste en beroemdste dirigenten.

In New York was hij dit weekend niet welkom voor drie optredens in de legendarische concertzaal Carnegie Hall. Ook vanuit München kreeg hij een schot voor de boeg. Als Gergjev zich niet uiterlijk maandag distantieert van de oorlog in Oekraïne, verliest hij zijn goedbetaalde baan als chef-dirigent van de Münchner Philharmoniker. Vergelijkbare eisen klinken vanuit het Italiaanse operahuis La Scala, de Wiener Philharmoniker, de Elbphilharmonie in Hamburg, de festivals van Luzern en Baden-Baden.

Ook het Rotterdams Philharmonisch Orkest stuurde vrijdag een persbericht uit. Tussen 1995 en 2008 was Gergjev er werkzaam als chef. Tegenwoordig is hij in Rotterdam eredirigent en voert hij de artistieke leiding over het jaarlijkse Gergjev Festival. Ook hier luidt de boodschap: neem afstand van Poetins oorlog, of neem afscheid van ons. ‘We willen Gergjev eerst graag zelf spreken’, zegt de Rotterdamse orkestdirecteur George Wiegel. ‘We laten bewust de deur open om te kijken: lost een gesprek iets op, of verhardt het zich alleen maar?’

Herdenkingsconcert

Want ja, de afgelopen jaren heeft Gergjev consequent zijn loyaliteit betuigd aan president Poetin. In 2008, na Russisch gerommel in Georgië en Abchazië, dirigeerde hij een herdenkingsconcert voor de doden – aan Russische kant. In 2013 oogstte hij wereldwijde ophef via de Volkskrant, die hem vroeg naar zijn standpunt omtrent de omstreden invoering van anti-homowetten in zijn vaderland. ‘In Rusland doen we er alles aan om kinderen te beschermen tegen pedofielen. Deze wet gaat niet om homoseksualiteit, maar is gericht tegen pedofilie.’

Dan 2014: Gergjevs naam verscheen onder een open brief die de annexatie van de Krim door Rusland ondersteunde. De dirigent had niet zelf ondertekend, zei hij later, hij was er slechts telefonisch over benaderd. Voor velen geldt Gergjev definitief als ‘Poetinvriend’ sinds hij in 2016 als dirigent kwam opdraven tussen de Romeinse ruïnes van Palmyra in Syrië, het land waar Rusland rücksichtslos bommen had laten vallen.

De president en de dirigent leerden elkaar kennen in Sint-Petersburg, de stad waar in 1991 Poetins politieke loopbaan begon. Gergjevs carrière lag toen al op stoom, nadat hij in 1988 was aangetreden als artistiek leider van de Kirov Opera, het tegenwoordige Mariinski Theater. Met staatssteun bouwde hij het opera- en balletgezelschap grootschalig uit. In 2007 opende Gergjev een nieuwe concertzaal en in 2013 volgde ‘Mariinski 2’, een extra theaterzaal die werd gebouwd voor een slordige 500 miljoen euro. Wie suggereerde dat het handjeklap was met Poetin, kreeg beschaafd repliek. ‘Een versimpeling’, zei Gergjev. ‘Het Mariinski levert tamelijk hoge kwaliteit. Dáárom besteedt Poetin aandacht aan ons.’

Concertgebouw

Naast Poetin speelde ook Nederland een belangrijke rol in Gergjevs carrière. In 1987 – Rusland heette nog de Sovjet-Unie – haalde de concertserie Matinee op de Vrije Zaterdag (de huidige NTR ZaterdagMatinee) een jonge, veelbelovende Rus naar het Amsterdamse Concertgebouw. Gergjev dirigeerde er een van zijn eerste optredens buiten het Oostblok.

Een jaar later debuteerde hij het Rotterdams Philharmonisch Orkest. In 1995 kreeg hij de Wolfert van Borselenpenning, uitgereikt aan mensen die een prominente rol spelen in de stad. In 2005 werd Gergjev benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. In 2008 werd hij als chef opgevolgd door de Canadees Yannick Nézet-Séguin, de dirigent die Gergjevs stokje afgelopen weekend voor concerten met de Wiener Philharmoniker in New York overnam.

Om zijn carrière in het Westen te redden, zal Gergjev het schier onmogelijke moeten presteren: een verklaring formuleren die de westerse eisers tevreden stelt en de almachtige Poetin niet schoffeert. Sinds de inval in Oekraïne is taal noch teken van hem vernomen. Ook in Rotterdam wachten ze nog altijd op een telefoontje van hun eredirigent. ‘Ik verwacht dat hij niet gaat reageren’, zegt orkestdirecteur Wiegel. ‘Gergjev zit klem tussen diverse belangen. Hij kan het Mariinski Theater nooit in de steek laten, daar werken te veel mensen die allemaal van hem afhankelijk zijn.’

Als Gergjev de paria van de internationale podia wordt, had Vladimir Poetin het destijds in Sint-Petersburg toch niet goed gezien. ‘Ik dien mijn termijn uit en verdwijn’, sprak de politicus, ‘maar Valeri Gergjev gaat eeuwig mee.’