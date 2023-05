Topacteurs in een komische blik op het Watergate-schandaal: ‘White House Plumbers’ ★★★★☆

De serie ‘White House Plumbers’, met Howard Hunt (Woody Harrelson, derde van links) en Gordon Liddy (Justin Theroux, derde van rechts).

Watergate als komedie? De vele films en series over het Watergate-schandaal zijn serieus van toon. Hoe anders is dat in miniserie White House Plumbers, waar de focus ligt op de slapstick-achtige aspecten van de beroemde inbraak in het Watergate-complex in 1972, waar een groep niet al te snuggere aanhangers van president Nixon wilden binnendringen in het kantoor van de Democratische Partij om daar afluisterapparatuur te plaatsen. De inbrekers werden op heterdaad betrapt. ‘Watergate’ leidde tot het aftreden van Nixon in 1974.

Aflevering één opent met een soortgelijk beeld als All the President’s Men, de Watergate-filmklassieker uit 1976: we zien een nachtelijk shot van het grote Watergate-kantoor in Washington D.C. Maar in White House Plumbers gebeurt iets verrassends. Acht mannen betreden het gebouw en stuiten op een vergrendelde deur. Een Cubaanse medewerker moet na geklungel met het sleutelgat concluderen: ‘Dit is het verkeerde gereedschap. Ik heb het goede gereedschap wel, maar dat ligt... in Miami.’ Een titelkaartje verschijnt in beeld: ‘Er waren vier pogingen tot inbraak in het Watergate-gebouw. Dit was poging nummer twee.’

Over de auteur

Joris Henquet is theaterrecensent voor de Volkskrant. Hij schrijft over cabaret, stand-upcomedy en musical.

Die vier pogingen worden breed uitgemeten in komische scènes met oude spionagetrucs en haperende walkietalkies. Die scènes berusten op ware gebeurtenissen, tot aan het stukje tape waarmee de inbrekers wilden voorkomen dat een buitendeur niet in het slot zou vallen. Toch is White House Plumbers geen pure komedie. Gaandeweg de vijf afleveringen gaat het drama overheersen. Dat kan ook bijna niet anders, want er doen zich schokkende gebeurtenissen voor in de levens van E. Howard Hunt (Woody Harrelson) en G. Gordon Liddy (Justin Theroux).

Gordon Liddy (Justin Theroux, links) en Howard Hunt (Woody Harrelson) in de serie 'White House Plumbers'.

Om deze twee mannen draait de serie. In 1971 wordt ex-CIA-man Hunt door het Witte Huis gekoppeld aan ex-FBI-agent Liddy, om het lekken binnen de overheid tegen te gaan. Ze gaan zich de ‘loodgieters’ noemen. In 1972 moeten ze helpen bij de herverkiezing van Nixon, die strijdt tegen Democraat George McGovern. De patriottistische Hunt en Liddy presenteren een reeks illegale plannen om de campagne te beïnvloeden. Er wordt gekozen voor ‘de goedkoopste optie’: afluisterapparatuur in het kantoor van de Democraten.

Er is ook veel aandacht voor de privélevens van Hunt en Liddy. Extremist Liddy citeert speeches van Hitler en zwaait met zijn pistool. Hunt is gematigder, en worstelt met zijn gezinsleven. We zien hoe zijn vrouw en zijn tienerkinderen betrokken raken bij vaders dubieuze praktijken.

De serie komt van de makers van de meesterlijke politieke satire Veep (2012-2019), over de fictieve Amerikaanse vicepresident Selina Meyer. In White House Plumbers zijn Veep-scenaristen Peter Huyck en Alex Gregory en regisseur David Mandel gebonden aan de feiten, wat een andere toon oplevert. Wel zijn er in de bijrollen veel bekende acteurs uit Veep te herkennen, naast beroemdheden als Domhnall Gleeson, Kathleen Turner en F. Murray Abrahams.

Alleen al de performances van het komisch duo Woody Harrelson en Justin Theroux zijn een plezier om naar te kijken. Daarnaast is het leerzaam Watergate eens niet vanaf de redactie van The Washington Post te volgen, zoals in journalistenfilm All the President’s Men, maar via de eenvoudige mannen op de vloer die met beperkte middelen hun eigen ondergang tegemoetgingen.