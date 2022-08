Top Gun, Met mes en The Worst Person in the World: de tien beste films van 2022 (tot nu toe)

Beeld Nastia Cistakova

Warm weer, latente virusvrees, zoveel ander uitgesteld vertier opeens: de bioscopen hebben het momenteel gemiddeld gezien nog steeds niet makkelijk. Maar terwijl Tom Cruise zich inderdáád opwerpt als de redder van de post-pandemische filmzomer van 2022 – Top Gun: Maverick staat ook in zijn derde bioscoopmaand nog steeds in de top-3 van de bezoekersaantallen – zou je bijna vergeten hoe vlammend dit jaar begon. De ene na de andere kwaliteitsfilm die sinds de lockdowns stof lagen te verzamelen werd over ons uitgestort. Wat een heerlijke overdaad: geen enkele reden om thuis te blijven.

The Worst Person in the World

Joachim Trier

Het lichtknopje! Het moment waarop dertiger Julie al dagdromend met één klik van de schakelaar de tijd stilzet om uit te vogelen of die andere jongen inderdaad leuker is, comprimeert de speelse verteldrang en visuele brille van het Noorse superduo Joachim Trier (regisseur) en Eskil Vogt (scenarist) tot een scène die zich laat kijken als opzichzelfstaande film. En dit is slechts een van de vele treffende en originele vondsten waarmee ze in hun romkom-deluxe het bestaan verbeelden van een in levenskeuzen verdrinkende millennial.

Hytti nro 6

Juho Kuosmanen

Hoe smakelijk ongepolijst én verrassend teder een geijkt verhaal kan zijn over twee tegenpolen die elkaars overeenkomsten ontdekken, bewees Finlands finest Juho Kuosmanen met zijn aan boord van de Moermansk Express gesitueerde treinfilm. De Finse Laura laat haar geliefde achter in Moskou om in het hoge noorden zogenaamd een verzameling rotstekeningen te bekijken. De slaapcoupé wordt noodgedwongen gedeeld met de jonge Russische mijnwerker Ljoha, een bezopen seksist. Wat volgt, is ontroerend mooi.

Memoria

Apichatpong Weerasethakul

Van al haar optredens in het werk van dwarse regisseurs (Lynne Ramsay, Bong Joon-ho, deze ruimte is te klein om ze allemaal te noemen) is Tilda Swintons samenwerking met Apichatpong Weerasethakul de wonderlijkste van allemaal. De filmmaker-mysticus ontworstelde zich aan het juk van de Thaise junta en belandde met Swinton in Colombia, waar hij via de geluidshallucinaties van zijn hoofdpersonage en zijn eigen slaapwandellogica diep afdaalt in de herinneringen van het land. Wie zich ervoor openzet, ziet niets minder dan tovenarij.

Silence of the Tides

Pieter-Rim de Kroon

Zonder gebruik van commentaarstem of sturende muziek deed Pieter-Rim de Kroon met zijn Waddendocumentaire wat meer natuurfilmers zouden mogen doen: volledig vertrouwen op de kracht van beeld en geluid. ‘Waren de beelden van Silence of the Tides niet zo overweldigend en beeldschoon, dan zou je geregeld je ogen sluiten en alleen maar luisteren’, schreven we eerder, want de 128 geluidssporen van het Dolby Atmos-geluidssysteem in de bioscopen werden volwaardig benut. Prettige bijkomstigheid in zware post-lockdowntijden: u vond dit relatief massaal de aanschaf van een bioscoopkaartje waard.

Drive My Car

Ryusuke Hamaguchi

Wat een jaar is 2022 voor de tot voor kort nagenoeg onbekende Japanner Ryusuke Hamaguchi. Zijn drie uur durende, op drie korte verhalen van Haruki Murakami gebaseerde Drive My Car (met lange autoritten, cassettebandjes en repetities van Tsjechovs Oom Wanja als medicijn tegen sluimerende rouw) werd in maart bekroond met de Oscar voor beste internationale film. In de slipstream van al dat moois dook met drieluik Wheel of Fortune and Fantasy en Asako I & II pardoes ook zijn eerdere werk op in de bios.

Met mes

Sam de Jong

Filmt er iemand zoals De Jong? De retorische vraag in de recensie van Met mes was een groot compliment aan ’s lands meest tegendraadse filmtalent. Sam de Jong keerde na zijn bewierookte stadssprookje Prins (2015) en een wat minder geslaagde New Yorkse uitstapje Goldie (2019) terug naar bakermat Amsterdam-Noord, met een in pastel- en zuurstokkleuren ondergedompelde televisie-, film- en jongerencultuursatire. Zonderling, absurd én verkwikkend raak: wat betekent authenticiteit voor het oog van een draaiende camera?

Everything Everywhere All at Once

Dan Kwan en Daniel Scheinert

Een sprankelend voorbeeld voor de fabrikanten van superheldeneenheidsworst. Zelfs de lengte (140 minuten) was bij nader inzien best treffend: de film heet tenslotte Everything Everywhere All at Once. Regisseurs Dan Kwan en Daniel Scheinert gaan zich heerlijk te buiten aan de zotte missie van een Amerikaans-Chinese wasserette-uitbaatster (Michelle Yeoh) die de ongelimiteerde mogelijkheden van pendelen tussen universums ontdekt. En ze laten zien wat er gebeurt wanneer niet elke visueel spectaculaire scène wordt dichtgesmeerd met de duurste special effects.

Top Gun: Maverick

Joseph Kosinski

Als iemand de bioscopen weer aantrekkelijk kan maken voor het grootst denkbare publiek, dan zou het Tom Cruise (60) zijn. Vond onder meer Tom Cruise zelf. De superster-extraordinaire verviel tijdens de wereldpremière van zijn Top Gun-vervolg in Cannes niet in rariteiten uit het verleden en zag toe hoe zijn filmfeestje werd opgeluisterd door een luchtshow met acht straaljagers. Zou de cinema nu écht zijn teruggekeerd? Aan de film lag het zeker niet. Die is rechtdoorzee, spectaculair en baadt in nostalgie – in een opmerkelijk smaakvolle variant.

Il buco

Michelangelo Frammartino

De onderneming van de Italiaan Michelangelo Frammartino klinkt als gekkenwerk: met twaalf acterende speleologen en een handvol crewleden daalde hij af in de 687 meter diepe Abisso del Bifurto, een darmvormig grottenstelsel in Calabrië dat tijdens een expeditie in 1961 voor het eerst in kaart werd gebracht. Met Il buco recreëerde hij die missie én brengt hij film terug tot de naakte essentie: de grot is het zwarte canvas waarop Frammartino schildert met licht.

Dwelling in the Fuchun Mountains

Gu Xiaogang

Een van de parels in het previously unreleased-programma van het Amsterdamse Eye, dit familiedrama. Een debuut, al oogt de film geen moment zo, waarin de gevolgen van gentrificatie en de kloof tussen generaties in China door verschillende personages ongemerkt soepel naar het persoonlijkste niveau worden gebracht. Zeldzaam fraai, hoe binnen de contouren van één familie zo veel sociale en maatschappelijke ontwikkeling is te zien. Daar valt wellicht een glimp van de moderne Chinese ziel op te vangen.