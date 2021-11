Toneelkomedie De kersenvla heeft een pakkend begin en spitsvondige, hilarische episodes ★★★☆☆

Louis van der Waal als Danny in ‘De kersenvla’. Beeld Sofie Jaspers

Vanaf dat Danny helemaal aan het begin een kersenvlaai op de grond laat vallen, staat alles een beetje uit het lood. Flats! Hij kijkt beteuterd. Terwijl hij op een onhandige, viezige manier de taart probeert terug te proppen in de doos, weerklinkt zachtjes het Russische origineel van Those Were the Days. Nostalgie spat van het toneel, met samowar, vodka en wat niet al. We zijn terug in het Rusland van Anton Tsjechov, we schrijven 1905.

En toch weer niet. In het kluchtige De kersenvla van het Vlaamse gezelschap Abattoir Fermé goochelt tekstschrijver Stef Lernous naar hartelust met anachronismen, heuse feiten en feitjes uit het leven van Tsjechov en zijn tijd, flarden en details uit diens Kersentuin en eigen toevoegingen en ideeën over het theatervak.

Uitgangspunt: Danny, halfbroer van Anton, baalt van het feit dat-ie altijd maar in de schaduw van de grote toneelschrijver staat, terwijl hij toch zeker net zo getalenteerd is. Zo schreef hij De kersenvla, waarvan we de repetities zullen meemaken, in een wat armzalig onderkomen op het Russische platteland. Omdat elk zo z’n eigen belangen heeft, wordt het allemaal geen succes.

De kersenvla heeft een pakkend begin, en door hele het stuk heen zijn er spitsvondige, hilarische episodes. Maar daarnaast heb je langgerektere, flauwe delen, alsof Lernous (hij regisseert ook) dacht: als ik nou toch over de top ga, dan maar flink uitgesponnen ook.

Daar staat wel sterk spel tegenover, om te beginnen door Louis van der Waal als Danny. Ook Kirsten Pieters als de nerveuze regisseuse, de gevierde actrice van Tine Van den Wyngaert, de wat melancholieke jonge ballerina (Ellen Sterckx) en Chiel van Berkels cynische acteur: ze maken deze komedie als geheel de moeite waard.