Ton Naaijkens krijgt de Martinus Nijhoff Vertaalprijs uitgereikt. ‘Vertalen is voor mij niet zomaar een beetje uitproberen’

Ton Naaijkens, emeritus hoogleraar Duitse letterkunde en vertaalwetenschap. Beeld Pauline Niks

Naaijkens ontvangt de prijs voor zijn vertalingen uit de Duitstalige literatuur, bovenal het werk van Paul Celan (1920-1970), de dichter wiens werk geheel en al om de verwerking van de Holocaust draait.

‘Celan-biograaf John Felstiner heeft me ooit gezegd dat ik het makkelijk zou hebben met vertalen, omdat Duits en Nederlands zo dicht bij elkaar liggen’, vertelt Naaijkens. ‘Dat vond ik toen moeilijk om te horen. Het Nederlands is echt een heel andere taal. Dat leidt ertoe dat een vertaling bij mij soms net een regel meer omvat, of ik kies soms een andere woordafbreking. Vaak kan met een woord maar een deel van het Duitse woord worden vertaald. Door de oplossingen die je daarvoor bedenkt, krijg je dan andere betekenisnuances. Soms maak je een keuze omwille van de ritmiek. Je moet daarin zo precies mogelijk zijn. Vertalen valt voor mij niet onder ‘een beetje uitproberen’.’

Naaijkens werd in 2001 benoemd tot hoogleraar Duitse letterkunde en vertaalwetenschap in Utrecht, na te hebben gewerkt aan het Instituut voor Vertaalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en als bijzonder hoogleraar literair vertalen in Nijmegen. In 2019 ging hij met emeritaat.

Paul Celan werd de rode draad in zijn vertaalcarrière. Wat begon met de vertaling van een enkele cyclus uit Celans Niemandsroos, ten behoeve van zijn proefschrift, breidde hij uit naar een bundel. Het zou uitgroeien tot een meerdere decennia omvattende fascinatie voor het werk van de dichter uit Boekovina. Ofschoon Naaijkens ook werk van Robert Musil en hedendaagse Duitse dichters heeft vertaald, kun je gerust stellen dat de vertaling van Celans oeuvre zijn levenswerk is geworden. Nu wordt aan Naaijkens dus een prijs toegekend die vernoemd is naar een andere dichter.

Wat betekent de naam Nijhoff eigenlijk voor u?

‘Natuurlijk is het eervol om de prijs ontvangst te mogen nemen die naar zo’n groot dichter is vernoemd. Nijhoff was bovendien vertaler. Zijn vertalingen zijn vanuit technisch oogpunt misschien niet allemaal perfect, maar wel bijzonder. Maar ik moet toegeven dat hij niet echt een voorbeeld voor me is geweest. Zijn poëzie behoort toch voornamelijk tot de eerste helft van de 20ste eeuw. Dat is iets anders dan de poëzie van Celan.’

In uw essay over Nijhoff als vertaler noemt u hem ‘bij uitstek een vormgever’. Ook in andere essays spreekt u over vertalen als vormgeven. Wat bedoelt u daarmee?

‘Het vertaalproces is vooral een intensief leesproces, waarbij je je in alle facetten van een tekst verdiept. Maar een vertaler moet verder gaan. Alles wat hij gevonden, geleerd, geïnterpreteerd en bedacht heeft, moet hij neerzetten in een tekst. Dat zal soms goed lukken, en op sommige punten juist weer niet. En vervolgens moet dat alles, in het geval van poëzie, ook nog gedicht worden. Je kunt niet volstaan met het weergeven van de boodschap. Het gaat, kortom, om het neerleggen in een vorm. Dat is passen en meten.’

Beeld Pauline Niks

Heeft u de pretentie of het gevoel dat u kunt inschatten wat Celan vanuit het Nederlands zou hebben gezegd?

‘Laten we het maar bij het gevoel houden. In de loop der tijd raak je meer gewend aan de voorkeuren van een bepaalde auteur. Je ziet dat hij specifieke woorden vaker gebruikt, bijvoorbeeld uit de wereld van de flora, telkens in een dubbele betekenis. Als een plantje ogentroost heet, gebruikt Celan het ook in die dubbele betekenis.’

Celan was zelf een begenadigd vertaler. Wat doet dat met een vertaler van diens poëzie?

‘Zijn eigen vertalingen zijn behoorlijk indrukwekkend. Toch denk ik dat er geen sprake is van directe invloed wat betreft zijn aanpak op mijn vertaalpraktijk.’

Wekt het ook vrees op?

‘Nou, zijn vertalingen zijn wel héél goed, ook ten opzichte van de originelen. Wat me wel beïnvloed heeft, is dat hij het vertalen en dichten als even belangrijk zag. Dat hij vertalingen zo serieus nam, dat is in mijn ogen van groot belang.’

In uw recente essays over Celan spreekt u over het watermerk van diens poëzie. Wat is dat watermerk?

‘Celan schreef urgente poëzie. In zijn dankrede bij de Büchnerprijs (1960) sprak hij over het actuele of het acute. Natuurlijk gaat zijn poëzie over de verwerking van de Shoah. In Draadzonnen bijvoorbeeld, de gedichten die hij in een psychiatrische kliniek schreef, stelt hij dit niet expliciet aan de orde, maar het is overal aanwezig. Toch is zijn werk blijvend actueel. Dat schuilt waarschijnlijk in de verplichting tot herdenken die zijn werk thematiseert. Daarbij komt nog dat de kwaliteit van deze poëzie zo buitengewoon is dat je haar wel moet blijven lezen. Eigenlijk zoals je ook keer op keer naar een goed schilderij kunt kijken en toch nieuwe dingen ontdekt’.

En hij blijft voortdurend uitnodigen tot vertalen, schreef u onlangs.

Naaijkens staat op en pakt een lijvig, zwart boek. ‘Hier heb ik mijn eigen exemplaar van de herziene vertaling. Daarin maak ik ook nu weer aantekeningen.’ Zonder een pauze te nemen en met een grote lach voegt hij toe: ‘Maar ik ga niet nog een nieuwe vertaling maken.’