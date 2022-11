Tom Struyf vraagt zich af hoe we het best kunnen zorgen voor mensen die afwijken van de norm ★★★☆☆

Tom Struyf in ‘Finding Willard’. Beeld Clara Hermans

De Vlaamse theatermaker Tom Struyf en zijn geliefde gingen een aantal jaren geleden op reis en belandden in een nietszeggend dorpje ten noorden van New York. Tijdens een wandeling langs een uitgestrekt meer ontdekte Struyf een begraafplaats van patiënten van de voormalige psychiatrische inrichting Willard, die intussen heeft moeten plaatsmaken voor een enorme gevangenis. Struyf raakte gefascineerd door de ontwikkelingen in het dorp en de verhalen van de bewoners, onder wie oud-medewerkers van de inrichting.

In zijn solovoorstelling Finding Willard vraagt Struyf zich af hoe we als samenleving het best kunnen zorgen voor mensen die afwijken van de norm. Op innemende wijze vertelt hij de verhalen van enkele doodgewone Amerikanen die we tevens via filmbeelden leren kennen. Vriendelijke mensen die Struyf, zo ontdekt hij later, misschien wel op het verkeerde been hebben gezet als het gaat om de vraag hoe geslaagd de voormalige inrichting was.

Met een nagebouwde miniatuur van het dorp, die gedurende de voorstelling op verschillende manieren als een satellietfoto wordt ingekleurd, brengt Struyf een kleine Amerikaanse kerkgemeenschap naar een intieme theatersetting, waarbij het publiek rond het decor zit. Je vraagt je nu en dan wel af waarom we moeten weten wat zich anderhalve eeuw lang in Willard heeft afgespeeld. Wat maakt het particuliere van Willard in Struyfs ogen zo speciaal?

Voordat het stuk inzakt, deelt de bewogen Struyf echter een persoonlijke tragedie die je naar de keel grijpt. Een gebeurtenis die zijn zoektocht naar wie volgens de samenleving afwijkt een diepere betekenis geeft.

Finding Willard vergt geduld van de theaterbezoeker en is wat overdadig qua anekdoten en personages. Maar wie zich kan openstellen voor de schoonheid van landelijk Amerika en menselijke verhalen over een gebrekkig zorgstelsel, zal zich vergapen aan Struyfs opmerkelijke trip.