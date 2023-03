Tom Sizemore (1961-2023) stak zijn manie en donkerte in een imposante sliert karakterrollen

Tom Sizemore bij een filmpremière in 2014. Beeld Reuters

Hij had het allemaal, schreef Tom Sizemore in zijn memoires uit 2013. ‘De miljoenenvilla, de Porsche, het restaurant waarvan ik samen met Robert De Niro eigenaar was... En toen had ik helemaal niets meer.’

Het leven van de acteur (61), afgelopen vrijdag aan de gevolgen van een hersenbloeding overleden, werd getekend door een langdurige drugsverslaving. Tussendoor stak de Amerikaan zijn getroebleerde gemoed, manie en donkerte in een imposante sliert karakterrollen.

Sizemore begon zijn filmcarrière eind jaren tachtig met kleine optredens: een gedetineerde in Sylvester Stallones gevangenisdrama Lock Up, een Vietnamveteraan in Olivers Stones Born on the Fourth of July. In de jaren negentig groeide hij uit tot een vaste Hollywood-waarde. Wie een palet aan acteurs – een boevenbende, een clubje agenten of soldaten – dat beetje extra geloofwaardigheid wilde meegeven, kon altijd met hem toe.

Een zeldzame hoofdrol kwam voorbij toen Harrison Ford geen zin had in de museummonsterthriller The Relic, maar Sizemore bleek toch vooral de man die het filmdoek vanaf de zijkant opluisterde. Hij beschikte over een aangeboren thousand yard stare: de blik van de soldaat die al te veel heeft gezien, of de crimineel voor wie je beter even omloopt.

Ogen die ook vrolijk – of waanzinnig – konden oplichten. Als detective Jack Scagnetti in Oliver Stones geweldexplosie en mediasatire Natural Born Killers (1994), nog een maatje krankzinniger dan het seriemoordkoppel waarop hij jaagt. Of de ambulancemedewerker met messiascomplex, naast Nicolas Cage, in Martin Scorseses Bringing Out the Dead (1999). De ene na de andere grote regisseur plaatste hem op de bijrol-wenslijst. Zo trof Michael Mann in Sizemore de ideale loyale kompaan voor Robert De Niro’s beredeneerd koele crimineel in de misdaadklassieker Heat (1995).

Zelfkant in het bloed

Sizemore groeide op in een katholiek gezin in Detroit. Moeder werkte als ombudsvrouw voor de gemeente, vader was een aan Harvard opgeleide advocaat en filosofiedocent, en zoon Tom ging naar de universiteit om theater te studeren. Maar ook de zelfkant zat in het bloed: ooms handelden in drugs, of klusten bij als pooier.

Tom Sizemore naast Tom Hanks in de film Saving Private Ryan. Beeld ANP Kippa

De Niro reed zijn collega en vriend eens hoogstpersoonlijk naar de afkickkliniek; het hielp even. En Steven Spielberg liet voorafgaand aan de opnamen van Saving Private Ryan een clausule opnemen dat de acteur ook al bij het minste drugsgebruik uit de oorlogsfilm zou worden verwijderd. Sizemore had recht op een Oscarnominatie voor die zo waardige, berustende rol als gedoemde sergeant in de Tweede Wereldoorlog: zie hem staan op dat door de golven ploegende D-Day landingsvaartuig, pal naast Tom Hanks’ nerveuze kapitein. Dat Oscarjaar (1999), toen Shakespeare in Love zegevierde, wordt algemeen beschouwd als een van de grootste dwalingen van de Academy.

Of zulke erkenning de neergang van de acteur had kunnen voorkomen, valt te betwijfelen. Sizemore, weer aan de drugs, kwam meermaals voor de rechter, ook vanwege zijn gewelddadigheid jegens partners, onder wie de beruchte Hollywood-madam Heidi Fleiss. Hij reed eens over een stuntman heen, vermoedelijk onder invloed. En hij werd ervan beschuldigd op de set een 11-jarige meisje te hebben betast, iets wat hij met klem ontkende. De rechter zag geen grond voor een rechtszaak.

Sizemore bleef altijd acteren, in een eindeloze reeks vlakke B en C-films, van het slag dat nooit de bioscoop haalt. Ook trad hij als zichzelf op in de televisieshow Celebrity Rehab, om de rekeningen te kunnen betalen.

De acteur was enige tijd gehuwd met The Bold and the Beautiful-actrice Maeve Quinlan, en laat twee tienerzoons na.