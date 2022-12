Tom Petty gidst je langs decennia rock-’n-rollgeschiedenis op ‘Live at the Fillmore, 1997’ ★★★★☆

In januari en februari 1997 speelde Tom Petty (1950-2017) met zijn Heartbreakers maar liefst twintig keer in de fameuze rocktempel Fillmore West in San Francisco.

Petty was in eigen land weliswaar een grootheid, maar toch ook niet helemaal tevreden. Iedere avond dezelfde show geven, steeds langer in de studio werken aan het verfijnen van zijn liedjes: het hoorde misschien wel bij zijn status maar hij wilde de spontaniteit en de elementaire rock-’n-roll van weleer terugbrengen in zijn concerten.

Vandaar dat hij voor een residentie van een maand in San Francisco koos. Met in zijn band onder meer de geweldige gitarist Mike Campbell en toetsenist Benmont Tench kozen ze iedere avond uit in totaal 85 liedjes, waaronder veel covers van de muziek waarmee Petty in de jaren zestig was opgegroeid.

Was je daar maar bij geweest, denk je als je de uitgebreide selectie uit die shows terughoort, zoals verzameld op Live at the Fillmore, 1997. Verspreid over 2 of 4 cd’s (of 3 dan wel 6 lp’s) komen tientallen eigen liedjes en covers van Little Richard, Rolling Stones, The Byrds en John Lee Hooker voorbij, die allemaal met de grootst mogelijke passie en gedrevenheid worden uitgevoerd.

Roger McGuinn mag zelf meedoen op Eight Miles High van zijn eigen Byrds en ook bluesgrootheid John Lee Hooker kwam in de Fillmore langs om zijn Boogie Chillen te zingen. Petty gidst je langs decennia rock-’n-rollgeschiedenis en speelt zijn eigen succesnummers als American Girl en Free Fallin’ met een zeldzame intensiteit. Jammer alleen dat de ‘deluxe-editie’ van vier cd’s zo idioot duur moet zijn (75 euro). De dubbel-cd kost nog geen derde daarvan en eindigt na twee uur ook met een heerlijk lang opgerekte versie van Van Morrisons Gloria. Maar de complete vier uur beluisteren op een van de streamingdiensten verdient beslist aanbeveling. Het is een fijne rock-’n-rolltrip, rauwer en rommeliger maar net zo meeslepend als toen Petty vijftien jaar later eindelijk Nederland aandeed en in Amsterdam een onvergetelijk concert gaf.

Tom Petty & The Heartbreakers Live at the Fillmore - 1997 Pop ★★★★☆ Warner Records