Tom Hofland levert een geslaagde imitatie van de gothic novel en voegt iets eigens toe ★★★★☆

Nacht. IJskoude wind. Het vage schijnsel van de maan. Koormuziek die door een open raam sijpelt. Een gepreveld gebed. Lampen die flikkeren. Een marmeren vloer als een zwarte spiegel. Wat is dit? De openingsscène van een matige horrorfilm? Een griezelattractie op de kermis? Je laatste nachtmerrie?

Nee, we hebben de nieuwe roman van Tom Hofland (1990) te pakken. Hofland, die niet onverdienstelijk experimenteert met verschillende genres: zijn debuut Lyssa was een 19de-eeuws kostuumdrama en zijn tweede, Vele vreemde vormen, een detective. Ditmaal waagt de schrijver zich met De menseneter aan de gothic novel, een literair genre ontstaan in de 18de eeuw. Denk aan Frankenstein van Mary Shelley, Dracula van Bram Stoker en niet te vergeten The Mysteries of Udolpho van Ann Radcliffe – een boek dat aan het eind van de 18de eeuw zo populair was dat Jane Austen er een parodie op schreef: het geestige Northanger Abbey.

Vaste gothic-ingrediënten: oude gebouwen met donkere gangen, geheime luiken in de vloer, nevelige bosranden, onheilspellende beesten die te pas en te onpas opduiken en een algehele sfeer van broedende somberheid. Plus een naïeve protagonist die in de greep raakt van een mysterieuze figuur met duivelse trekjes. Hofmans De menseneter heeft het allemaal – zij het in een hedendaags hemdje gestoken.

Setting: een groot kantoor aan de rand van de Veluwe waar de afdeling Sales&Quality zich bezighoudt met het verkopen van pilcapsules. Van die oplosbare hulsjes dus, zonder inhoud; een opzichtige hint naar de ledigheid van het werk. De afdeling wordt geleid door Lute, een veertiger die fleecevesten draagt en vaak ‘jeetje’ zegt. Hij is gescheiden, heeft een zoontje van 2 en woont in een appartement waar de ramen dichtgeschroefd zitten om de climate control niet te ontregelen. En Lute heeft stress, want na een bedrijfsovername is zijn afdeling boventallig verklaard en hij is degene die 32 werknemers moet zien te lozen. Jeetje.

Goddank duikt daar ene Lombard op, een man die eruitziet als ‘een eersteklas bureaucraat’, met dun grijs haar, een blauwe pantalon en een geblokt overhemd. Het enige opvallende aan hem is dat hij vergezeld wordt door een grote zwarte poedel. En dat hij sigaretten uit een zilveren koker rookt. En niet uitgepraat raakt over Gesualdo, een Italiaanse componist die zijn vrouw en haar minnaar afslachtte. En o ja, hij doet dutjes in de laadbak van een truck, bedolven onder een berg met aarde. Nee, het is helemaal niet in de haak met die Lombard, en Lute weet dat ook. Maar die is allang blij dat iemand anders voor hem het vuile werk opknapt.

Een knap kunstje

Een genre geloofwaardig imiteren, zoals Hofland doet, is knap, maar het blijft een kunstje. Zoals het geinig is als iemand een accent heel goed kan nadoen. Maar Hofland voegt iets extra’s toe, iets eigens wat ook zijn andere werk kenmerkt: een mix van ironie, absurdisme en suspense. Zaken die moeilijk te doseren zijn; het wordt al snel flauw, onbegrijpelijk of te willekeurig, zoals bij Hoflands vorige roman Vele vreemde vormen het geval was. Maar in De menseneter is het goed gegaan. De dialogen werken vervreemdend, de grimmige sfeer is weliswaar vet maar toch overtuigend neergezet en hoewel je meteen weet dat Lombard het kwaad zelve is, blijf je benieuwd hoever hij zal gaan. En alles, ook de gruwelijkste zaken, wordt droogjes opgediend. Ziehier: Reiner, het hulpje van Lombard, slaat iemand de schedel in met een steen.

‘Niets aan de hand’, zegt hij, terwijl de hersens van het slachtoffer naar buiten puilen.

‘Weet je het zeker?’, vraagt Lute.

‘Heel zeker!’ Een dikke klodder bloed druipt over Reiners jas.

‘Volgens mij gaat het niet helemaal goed.’

‘Maak je toch niet zo druk, Lute.’ Reiners stem blijft vriendelijk, hoewel er iets van irritatie in doorsijpelt.

‘Nou, ik maak me niet per se druk. Ik maak me gewoon een beetje zorgen. Je hebt hem best hard geraakt.’

‘Je hebt te veel stress, Lute. Dan ga je je zorgen maken om dingen die triviaal zijn.’

‘Ik ben niet gestrest hoor. Echt niet. Maar hij bloedt nogal.’

‘Echt? Volgens mij niet.’

‘Het zit op je jas.’

‘Echt waar?’

Et cetera.

Het geheel is grappig én spannend; een zeldzame combinatie. Ik moest vaak denken aan de films van Alex van Warmerdam, die zich immer afspelen op unheimische plekken met een hoog eind-van-de-wereldgehalte, strakke gazons, zoemende insecten en enge honden, waarin de tragische hoofdpersoon niet zelden te gronde wordt gericht door een vreemde kracht. En dat je daar dan tóch om moet lachen.

Maatschappelijke lading

Markies de Sade schreef in 1800 dat de gothic novel een politieke dimensie had en zag de opkomst ervan als een reactie op de Franse Revolutie. Een resultaat van de revolutionaire schokken die in heel Europa voelbaar waren. Hoe groter de maatschappelijke gruwel, meende hij, hoe sensationeler de literatuur. Ook De menseneter raakt aan het politieke. In een gepolariseerde maatschappij vol angst en wantrouwen gedijt het kwaad, zo luidt de boodschap. En de alom aanwezige gedachte ‘als ik het niet doe, doet een ander het wel’ is een vrijbrief voor hufterig gedrag. ‘Wie zo’n systeem in werking zet, die hoeft er slechts af en toe een aanmaakblokje in te gooien, en het vuur laait weer op’, legt Lombard vergenoegd uit. ‘En daar warm ik mijn handen aan.’

Hofland uit ook kritiek op het onmenselijke rendementsdenken van grote bedrijven: in dit boek worden arbeiders uitgeknepen en ‘boventallige’ werknemers uit de weg geruimd – indien nodig met geweld. Lute staat erbij en kijkt ernaar. Het is puur zakelijk, houdt hij zichzelf voor. De mensen moeten het allemaal niet zo persoonlijk nemen. ‘Soms zou ik willen stoppen met leven, maar niet doodgaan’, denkt Lute als het hem toch eventjes te veel wordt. Het is een laffe gedachte: dit is een man die geen verantwoordelijkheid aandurft, die liever het kwaad laat regeren dan zelf ingrijpt. Daarmee is hij de personificatie van iedereen die de mond vol heeft van de misstanden in de wereld maar er geen biefstukje minder om eet. Achter de gothic-façade blijkt De menseneter warempel een geëngageerde roman te zijn. Nog een genre dat Hofland kan afvinken.

Tom Hofland: De menseneter. Querido; 256 pagina’s; € 22,99.