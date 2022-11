Tom Claassen staat nog steeds achter zijn kunstwerk in Qatar: ‘Een fantastisch beeld, op een stomme plek’

‘Falcon’ van Tom Claassen bij het Hamad International Airport in Doha. Beeld ANP / AFP

Het eerste dat de meeste voetbalsupporters zullen zien, na aankomst op het Hamad International Airport in Doha, Qatar, zal niet een voetbalstadion zijn. Niet de glimmende wolkenkrabbers met tegen de gevel een van hun favoriete sterren. Wel: de immense gouden valk, twaalf meter hoog, van de Nederlandse kunstenaar Tom Claassen.

Vorig jaar zomer werd de gouden Falcon onthuld, langs de toegangsweg naar het vliegveld, als een van de eerste openbare kunstwerken ter gelegenheid van het WK voetbal. Zo’n honderd van dit soort grote sculpturen in en om de stad moeten de opening aanstaande zondag luister bijzetten. Een gigantisch Outdoor Art Museum met werk van niet de minst bekende kunstenaars, onder wie Ugo Rondinone, Jeff Koons, Isa Genzken, Katharina Fritsch, KAWS, Olafur Eliasson, Louise Bourgeois en Ernesto Neto.

Maar in hoeverre gebruikt Qatar deze beelden als een vorm van ‘art washing’? Om, zoals sheikha Al Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani, voorzitter van de Qatar Museums het formuleert: ‘Kunst toegankelijk te maken, ons publiek daarbij te betrekken, ons erfgoed te vieren en cultuur van anderen te omhelzen.’ Terwijl er arbeiders bij de bouw van de stadions om het leven zijn gekomen, de werkomstandigheden sowieso slecht zijn en de discussie is opgelaaid of je als voetballer of supporter wel naar Qatar moet afreizen.

Wederzijdse onhandigheid

Word je als kunstenaar toch in een discussie meegezogen of je aan deze ‘transformatie’ van Doha had moeten deelnemen. ‘Ja, het is pijnlijk’, beseft Claassen, ‘maar ik kreeg de opdracht al in 2011. Toen was het verhaal dat het land gemoderniseerd moest worden, zoals de sheikha liet weten. Ik werd destijds via mijn galeriehouder benaderd door de programmadirecteur openbare kunst van de Qatar Museums. Hij kende mijn werk van de twee zittende mannen op Schiphol.’

Claassen (58) is, buiten de twee zitzakmannetjes op Schiphol. voor het grote publiek en de dagelijkse forensen vooral bekend door de kudde van vijf betonnen olifanten die bij knooppunt Almere, langs de snelwegen A6 en A27 staan te grazen. Maar door het hele land kan je zijn buitenproportionele, aaibare beesten in parken aantreffen: een paard in Utrecht, konijnen in Rotterdam, een hond in Harderwijk.

Claassen diende verschillende voorstellen in. Waaronder een voor de gouden valk en acht voor een ander ‘nationaal dier’, de oryx, een antilope met lange, rechte hoorns. Ze waren bedoeld voor de opening van het nieuwe vliegveld, in 2014. Waarom de onthulling van de beelden pas zo veel jaar later was, daarop wil hij liever niet dieper ingaan. ‘Het was wederzijdse onhandigheid.’

Spijt heeft Claassen (‘Ik ben totaal geen voetbalfan’) niet, nu zijn beelden in een adem met het kunstprogramma voor de World Cup worden genoemd. Als hij nu was gevraagd, zou hij er anders over hebben gedacht. ‘Natuurlijk is het klote, met alle doden en de slechte arbeidsomstandigheden. Ik hoop dat in betere tijden iedereen van dit werk kan genieten, ook de arbeiders. Het is een fantastisch beeld, op een stomme plek.’

De kunstenaar moet er wel om gniffelen. De valk is gemaakt van gebogen, goud gespoten aluminium. Uitgevoerd door een Duits bedrijf. ‘De golvende lijnen zijn ontleend aan Arabische kalligrafie en vliegtuigroutes, maar ook aan de plooien in de witte gewaden die de Qatarese heren dragen. Heb je toch het idee dat die valk met zijn dikke sjeik-tenen op de vangrail staat.’