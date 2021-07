Tokyo 2020: het spel gebaseerd op de spelen is misschien nog wel leuker dan de Spelen zelf

Sonic The Hedgehog op weg naar zijn gouden medaille op de Spelen van Tokio. Beeld Sega

In de aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio is veel te doen geweest rond de ridicule en ronduit seksistische kledingeisen die internationale sportbonden aan vrouwen stellen in disciplines als het turnen en strandvolleybal. Eline van Suchtelen schreef er een boeiend relaas over.

Tot dusver zijn er geen boetes uitgedeeld door het olympisch comité voor tenue-schendingen. En dat terwijl ik toch op mijn scherm atleten voorbij zien rennen, springen en klimmen uitgedost als cowboy, ridder, kamermeisje, astronaut en zelfs als een blauwe egel.

Welkom in de virtuele wereld van Olympic Games Tokyo 2020, het officiële spel van de spelen.

Olympic Games Tokyo 2020 is net als zijn voorgangers (Beijing 2008 en Londen 2012) een compromis. Het vierjaarlijkse megalomane sportevenement valt onmogelijk in een enkele game te proppen. Sega heeft zich beperkt tot 18 van de 38 disciplines: honkbal, basketbal, voetbal, tennis, strandvolleybal, sportklimmen, ver-springen, boksen, 110 meter horden, judo, kogelslingeren, tafeltennis, 100 meter vrije slag, 200 meter wisselslag, 100 meter sprint, BMX en rugby sevens.

Dat zijn er nog een hoop en het zou dwaas zijn om te verwachten dat elk onderdeel tot de kleinste details is gekopieerd. Dat het voetbal in Tokyo 2020 zich zou kunnen meten met FIFA, het honkbal met MLB: The Show, BMX met Trials Fusion of judo met Mortal Kombat. Het zijn speelse adaptaties.

Zeker niet elk onderdeel komt goed uit de verf. De besturing is soms onhandig, maar onder de ogenschijnlijk simpel ogende buitenkant gaan af en toe gewiekste mechanismen schuil. Het is niet slechts een kwestie van knoppenrammen. De sportsimulator vraagt hier en daar tactisch inzicht en het tempo ligt af en toe zelfs hoger dan in werkelijkheid.

Zal wel heet zijn, zo'n ruimtepak tijdens het tafeltennis. Beeld Sega

Verkleedpartij

De verkleedpartij waartoe Tokyo 2020-gamers uitnodigt is meteen het aantrekkelijkste onderdeel van deze game. Niet alleen kunnen we het tenue kiezen van onze sporters, maar ook ogen, oren, kapsel en lichaamsproporties. De fysieke verschijning maakt voor de sportieve prestaties niets uit, dus je kunt je avatar-atleet met een gerust hart voorzien van een gezellig embonpoint.

Dat is maar goed ook, want als blauwe egel – waarin iedere gamer Sega’s mascotte Sonic herkent – zou je elke onderdeel winnen dat om de snelste beentjes vraagt.

Dat zou hardloopwedstrijden wel erg saai maken én erg kort, want Sonic is pijlsnel. Er zijn serieuze pogingen gedaan om uit te rekenen hoe hard de egel eigenlijk rent in al de ziljoen spellen die zijn naam dragen. De ramingen lopen uiteen van 1.234 kilometer per uur tot drie keer de geluidssnelheid. Usain Bolt komt niet verder dan 44,72 kilometer per uur.

Vrouwenvoetbal in spijkerbroek: het is maar goed dat Pierre de Coubertin dit niet meer hoeft mee te maken. Beeld Sega

Hard zwoegen

Ondanks de budgettaire beperkingen heeft Sega een aardige olympiade-simulator afgeleverd, ideaal om de uurtjes mee te vullen als ze in Tokyo 2020 op één oor liggen of als straks de laatste atleet het olympisch dorp heeft verlaten en we weer drie jaar moeten wachten.

Een puntje van kritiek is misschien de lange weg die je moet afleggen voor je in Tokyo 2020 om goud kan strijden: in oefenrondes, voorrondes en halve finales moet je hoog eindigen om steeds een trede hoger te komen en eindelijk in de finale te mogen staan. Sporters willen misschien vier jaar van hun leven opgeven voor een medaille en het (‘Mag ik het zeggen?’) geneuzel van Mart Smeets, maar de meeste gamers hoeven niet zo nodig zo hard te zwoegen.

Goed is dan weer wel dat je online om de gouden medailles kunt vechten met 2 tot 8 personen, en dat je dan ook met twee man/vrouw op de bank je krachten kunt meten met e-atleten aan de andere kant van de wereld.

Voor het overige zijn in Tokyo 2020 de officiële locaties keurig nagemaakt, zit er publiek op de tribunes en niemand draagt een mondkapje. Het oogt precies zoals de spelen er zouden hebben uitgezien als een klein virus de wereld niet in zijn greep zou houden.

De maffe uitmonsteringen sluiten hier wonderwel bij aan. Misschien een ideetje voor Parijs 2024? Pierre de Coubertin draait zich vast om in zijn graf, maar niemand hoeft dan meer half bloot op de turnvloer te staan.