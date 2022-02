Toine Heijmans wint Boekhandelsprijs met Zuurstofschuld

Zuurstofschuld. Coverontwerp Roald Triebels, illustratie Christa Rijneveld. Beeld Uitgeverij Pluim

Zuurstofschuld gaat over de professionele bergbeklimmer Walter Welzenbach, die in de Himalaya zijn laatste top bedwingt, 8.188 meter hoog. Hij leerde klimmen van zijn vriend Lenny, aan een 11 meter hoge wand van een brug. De roman gaat over de band tussen deze twee klimvrienden – in hun studententijd, in de Alpen, in de Himalaya. Tegelijk gaat het over de totaal veranderde wereld van het klimmen; van de pioniers die bergen bedwongen tot de vercommercialisering van de bergsport.

Een kleine driehonderd boekverkopers heeft gestemd voor de Boekhandelsprijs, die sinds 2014 bestaat. ‘Elk jaar tekent zich een overduidelijke winnaar af, en dat is nu ook weer het geval’, zegt boekhandelaar Gerda Aukes, initiatiefnemer van de prijs. ‘Zuurstofschuld steekt er met kop en schouders bovenuit. Mede door de lockdowns, waardoor de boekwinkels lange tijd dicht waren, hebben te weinig lezers het boek ontdekt.’

De boekhandelaren belonen boek en schrijver met een landelijke advertentiecampagne, een speciale, luxe boekhandelseditie en een lino-kunstwerk van Olivia Ettema, gebaseerd op de roman. De vertaalrechten van Zuurstofschuld zijn inmiddels verkocht aan uitgevers in Duitsland, Frankrijk, Spanje en Italië. De andere genomineerden waren Aleksandra van Lisa Weeda en Raam, sleutel van Robbert Welagen.

Toine Heijmans (1969), die naast schrijver ook columnist en journalist is voor de Volkskrant, schreef eerder de romans Pristina (2014), over een ambtenaar die uitgeprocedeerde asielzoekers het land uit moet zien te krijgen, en Op zee (2011), over de maandenlange zeiltocht van een vader met zijn 7-jarige dochter. Voor Op zee kreeg Heijmans de Prix Médicis étranger, de Franse literaire prijs voor de beste vertaalde roman.

Toine Heijmans Beeld Elisa Maenhout